Волейбольная «Минчанка-2» готовится к финалам Молодёжной российской лиги

Волейбольная «Минчанка-2» завершила регулярный чемпионат Молодежной российской лиги на третьей позиции и теперь готовится к финальному этапу, в котором шесть дружин разыграют главный трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основной раунд состоит из двух туров. Первый примет Одинцово 1 марта, после соискательницы на трофей отправятся в Тулу, старт назначен на 16 марта. Сегодня белоруски проводят подготовку в родных стенах и планируют повторить успех 2021 года – тогда «Минчанка-2» стала победителем. Горожанки играют в гостевом чемпионате с 2018 года. В копилке также значится серебро.

Ксения Глинская, капитан команды «Минчанка-2»:

Я уверена в том, что у нас достаточно большое будущее, потому что есть самое главное – есть команда. Мы друг за друга, мы друг друга поддерживаем, а это самое главное в нашем возрасте. У нас есть эмоции, и мало того, мы достаточно техничны все в общем. И поэтому, я думаю, у нас все получится. Просто нужно чуть-чуть нам время дать восстановиться, и на финал мы приедем уже заряжены и готовы.

Илья Лопато, старший тренер команды «Минчанка-2»:

Цели на финальную часть мы ставим самые максимальные. Готовимся к финалам, и, думаю, что есть возможность повторить. Хорошие соперники, которые, безусловно, претендуют точно так же на самые высокие места, но мы будем бороться, будем стараться.

Отставание от лидеров небольшое. От «Тулицы» нашу команду отделили 10 очков, от второй позиции 5. В главном раунде специалисты ожидают очень интересную борьбу.