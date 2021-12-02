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Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»

02 декабря 2021 07:21
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Новости Беларуси. Интеллектуальное состязание «Ведаю Беларусь» в Витебске объединило почти 50 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»-1

В их составе школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов и рабочая молодежь. Собрать магнитные игровые элементы, имеющие визуальную форму географических границ районов Беларуси, нужно было на скорость. Максимальное время – 25 минут. «Ведаю Беларусь» – проект самой молодежной организации страны. Приурочен квест к Году народного единства.  

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»-4

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:  
Белорусский народ в единстве, в едином ключе выбрал стратегический курс, направленный на сохранение суверенной Республики Беларусь. И тем самым через турнир по сбору спилс-карт, через Республиканский проект «Ведаю Беларусь», мы действительно в очередной раз доказываем, что в едином ключе, в единой команде.  

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»-7

Антон Воробей, ученик средней школы № 11 Новополоцка:  
Это помогает изучать нашу территорию, территориальную целостность нашего государства. И такая форма сегодня является актуальной, нужной. И мы только в восторге от таких идей. Хотелось бы, чтобы их становилось больше не только в направлении географии и истории, а и в других.  

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»-10

Сборная команда представит витебский регион на национальном конкурсе. Пройдет он в середине декабря в Минске.  

# БРСМ # общество # Владимир Бабичев # Антон Воробей # Фотофакт

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