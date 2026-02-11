«Толока – это основа нашей ментальности». Надежда Цыркун объяснила, почему для человека важен коллектив

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Надежда Цыркун, наставник команды «Но...», психолог:

Мне индивидуалисты очень близки и нравятся. Я понимаю, как им трудно, потому что коллективисты всегда сплоченные. Они все как навалятся на бедного одного индивидуалиста, ну и конец ему. Нам надо продвигать свое, а для этого надо сплотиться. Да, толока – это основа нашей ментальности. А почему? У нас климат, у нас география с древних времен. Ты один дом свой не построишь из бревнышка.

Я дам пояснение, что такое коллектив. Прежде всего, надо дать определение. Это группа людей, объединенная личностно значимыми для каждого, но общественно полезными целями совместной деятельности. Вот это сочетание и дает коллектив.

А что такое корпорация? Это настолько термины проникли, разрушают психику. Даже есть корпоративная культура. Что такое корпорация? Это группа людей, объединенная личностно значимыми для каждого и антиобщественными целями. Цели, которые мы будем цинично разрушать. И тогда они тоже сплоченные.

А более того, самое опасное слово «команда». Надо всегда говорить, в коллективе есть команда и в корпорации есть команда. И мы должны знать, по каким принципам будет команда функционировать. Например, группа лиц по предварительному сговору. Преступная группа. Почему? Разделение труда, главарь, контроль, учет, организация, бюджет.

Система ценностей. Почему у нас в стране приняты документы, идеологическая работа, там написано, каким ты должен быть. Это не под гребенку, потому что нас невозможно подгрести, у нас у каждого индивидуальный биологический компьютер в голове. И он конструирует свою реальность, свою картину мира, в ней и живет.

И вопрос, как нам лучше продвигаться в жизни. У нас единственная в мире страна, уникальная. Потому что у нас есть Всебелорусское народное собрание. Это форма народного правления. У нас нет никакой индивидуальной диктатуры, авторитаризма, и быть не может. Потому что у нас есть эта толока.