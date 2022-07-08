«Это лучшее, что могло бы быть местом моего отпуска». Поговорили с молодёжью, которая работает в студотрядах

Новости Беларуси. Лето – не только сезон каникул и отпусков, но для некоторых молодых белорусов еще и время потрудиться и набраться профессионального опыта. Такую возможность уже не первый год предоставляет БРСМ совместно с организациями и предприятиями страны. Только в Витебской области лето в труде проводят около пяти тысяч молодых людей. Причем не только у себя в регионе, но и за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич. Сенненский районный центр детей и молодежи. Уже второй год подряд на время летних каникул здесь открыт оздоровительный лагерь дневного пребывания. С творческими детишками в качестве вожатых занимаются и бойцы педагогического отряда «Салют». В команде всего пять человек. Хотя конкурс был как в престижном вузе.

Галина Жаркова, начальник детского оздоровительного лагеря:

Молодое поколение, которое пришло к нам в студотряд, вливает хорошую нотку нового чего-то. Они, сегодня учась в университетах, получают больше теоретических навыков, а у нас здесь они могут больше внедрить в практику. Смена продлится 21 день. Каждый из них насыщен и расписан по минутам. Большое внимание бойцы педагогического отряда уделяют и патриотическому воспитанию юных белорусов. А на родине автора орнамента государственного флага – Матрены Маркевич – особенно. Экскурсии у памятного знака проводят для каждого отряда.

Ксения Подрез, жительница Сенно:

У нас много в лагере всяких мероприятий. Нас водят в музеи, в библиотеку. Вчера ходили в библиотеку. Там нам показывали про Купалу. Очень интересно было.

Виолетта Рыбченко, командир студенческого педагогического отряда «Салют» им. Героя Советского Союза Т. И. Светличного:

Рядом с этими детьми, с их эмоциями, ты отдыхаешь, ты никогда не устаешь. Поэтому отдых отдыхом, но такая работа в студенческом отряде – это самое лучшее, что могло бы быть местом моего отпуска.

Педагогические, сервисные, экологические, медицинские и строительные отряды. С каждым годом интерес молодежи растет. Расширяется и география деятельности. Уже не первый год белорусские студенты принимают участие и в международных проектах.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Студенческие отряды у нас трудятся из ПГУ на стройпроектах «Кузбас», «Север» в Якутии, на стройке космодрома. А педагогические и сервисные отряды работают во всероссийском детском лагере «Орленок». Степан Степанов – будущий дорожный строитель. Уже закончил три курса Витебского государственного технического колледжа. А вот в строительный отряд попал в 2022 году впервые. Дебютировал сразу же на объекте, который связан с его будущей профессией – реконструкцией дороги.

Степан Степанов, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Конечно же, хотелось где-то поучаствовать. Самое главное – не просто провести лето лежа на диване. Не против и заработать. Ну и опыт – это самое важное. Ребята трудятся наравне с профессиональными строителями. К тому же, как признаются сами бойцы, рады приложить руку к благоустройству родного города.