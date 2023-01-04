«Спасибо, что не забываете нас старых, немоглых!» Одиноких пожилых людей поздравляют в Беларуси

Новости Беларуси. Новая традиция в эти рождественские дни зарождается в нашей стране – благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главные герои – старшее поколение. Одинокие люди, инвалиды, те, для кого вторым домом стали учреждения социального обслуживания. С такой инициативой выступил глава государства. И вот с первыми подарками сотни волонтеров по всей стране 4 января отправились по адресам. От всей души и с подарками – репортаж Виктора Пралича.

Машина социальной службы Бешенковичского района сегодня в качестве сказочной тройки лошадей. Посетить с подарками Деду Морозу и Снегурочке надо далеко не один адрес. Первый – где больше всего ждут – отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Сегодня это второй дом для 27 бабушек и дедушек. Самому младшему – 67 лет. Но и в таком возрасте верят в чудо и ждут подарков.

Загадки, хоровод вокруг елки и, конечно же, сладкие подарки. В эти минуты, кажется, они на мгновение вернулись в свое далекое детство. Сейчас беззаботную старость им обеспечивает государство. Причем, без преувеличения, от всей души.

Очень довольны. Спасибо большое, что не забываете нас старых, немоглых. Спасибо и за подарки, и за встречу эту.

Нас не забывают. Спасибо. Мы тут ожили. А дома бы…

Это сейчас Людмила Бавтович – одиноко проживающая пенсионерка. А когда-то в составе «Эстрадного ревю лилипутов» собирала аншлаги. С выступлениями исколесила всю Россию. От Владивостока до Калининграда. На сцене – полвека. О тех временах остались яркие воспоминания и такие же афиши. Но сегодня в Бешенковичах – на малой родине – она в роли зрителя. Единственного и главного в благотворительной акции «От всей души».

Людмила Бавтович, жительница Бешенкович:

Уделили внимание – это очень здорово! Спасибо вам. Конечно, мне трудно одной. Мне очень приятно, когда ко мне приходят и помогают. Ко мне пришли из МЧС девочки и мальчики и снег вычистили мне, и зал нарядили снежинками. Я так им благодарна! Благотворительная акция только стартовала, а эмоции уже получили сотни жителей нашей страны. Без внимания никто не останется: инвалиды, одиноко проживающие, те, кто находится в социальных учреждениях. Ко всем приедут с поздравлениями, подарками, развлекательной программой.

По глазам людей, у которых мы сегодня были, это заметно. Они рады, они счастливы, чувствуют себя членами общества, понимают, что они не забыты, что они нужны, что они любимы и что праздник тоже для них.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Наши волонтеры найдут время для того, чтобы посетить социально значимые учреждения, больницы сестринского ухода, территориальные центры социального обслуживания, круглосуточного пребывания. А также будут осуществляться адресные поздравления одиноко проживающих на дому. Конечно, особое внимание будет уделяться тем, кто отмечает юбилейные даты в период проведения благотворительной акции.

Марафон добра подхватили и в Гомельской области. В доме у Анны Сергеевны Коровкиной двойной праздник. Гомельчанка отмечает 100-летний юбилей. 43 года своей жизни женщина посвятила работе на предприятии «Электроаппаратура», а сейчас помогает детям растить трех внуков и трех правнуков.