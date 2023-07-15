PROdigital и ДимДимыч. Выяснили, что подготовил БРСМ для «Славянского базара в Витебске»?

В эти дни под слоганом «Мы в моменте» на территории фестивального Витебска БРСМ при поддержке заинтересованных организаций организовывал работу 7 молодежных кластеров. Чем именно насыщена программа, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Мы улетучиваемся во времени». Какую программу в рамках «Славянского базара» ждать от БРСМ?

Александр Меженный, ведущий:

В рамках официальной программы 32-го международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в городе над Двиной пройдут и проходят уже мероприятия Дня молодежи, которые объединяют ребят из всех регионов нашей страны. Ольга Бурлакова, ведущая:

В эти дни под слоганом «Мы в моменте» на территории фестивального Витебска БРСМ при поддержке заинтересованных организаций организовывает работу 7 молодежных кластеров. Александр Меженный:

И сегодня уже второй день праздника, программа очень насыщенная. Ольга Бурлакова:

А чем именно она насыщена, чем организаторы будут нас удивлять, узнаем у нашего гостя Владимира Бабичева, первого секретаря молодежного комитета БРСМ. Интересный такой слоган сразу же хочется запеть. Может быть, споем сразу?

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского молодежного комитета БРСМ:

Давайте! Готовы? Там две строчки, три-четыре. – Мы в моменте. И пролетел который день, я не заметил. Владимир Бабичев:

И заметно проходят наши мероприятия: они яркие, насыщенные, время просто улетает. Мы улетучиваемся во времени. Александр Меженный:

Мероприятие заканчивается – впечатления остаются – значит, подготовлены они и исполнены на ура. Владимир Бабичев:

И почему мы в моменте, потому что здесь и сейчас проходят в рамках фестиваля наши традиционные Дни молодежи. Самая лучшая молодежь республики приезжает сюда, чтобы поделиться своим творчеством, побыть спикерами, хедлайнерами. Побыть участниками дискуссионных площадок, а самое главное, объединиться и провести здорово время в фестивальном Витебске. «Мероприятия БРСМ на самом высоком уровне проходят!»

Ольга Бурлакова:

Но, помимо развлечений, есть же еще и образовательная программа, давайте об этом. Владимир Бабичев:

Не только образовательная, в этом году, в Год мира и созидания, у нас есть один из значимых кластеров – это трудовой кластер, где мы фестивальному Витебску уже сегодня подарим новый имиджевый остановочный павильон Белорусского республиканского союза молодежи, приуроченный к 60-летию белорусских студенческих организаций. Александр Меженный:

А где будет находиться? Владимир Бабичев:

Московский проспект, 35, возле Витебского государственного университета им. Машерова, наша такая собственная остановка. И билборд лучшего студенческого отряда.

Александр Меженный:

А вот у меня есть информация, что на футбольном манеже проходит медиафорум PROdigital. Это о чем? Владимир Бабичев:

Это не просто происходит. Это цифровой медиакластер, в котором примет участие более 600 молодых ребят со всей страны: студенты вузов, участники наших имиджевых мероприятий БРСМ – это самые лучшие топовые ребята, которые разбираются сегодня в области медиапространства, вопросах кибербезопасности. Поэтому лучший состав спикеров будет обучать в образовательном лагере PROdigital наших ребят со всей страны. Это действительно огромная такая площадка на футбольном манеже, спортивный объект Витебска, который вмещает в себя, во-первых. Ну и создает такую атмосферу лайта, хорошего настроения. Самое главное, что в нашем лагере, медиафоруме, примет участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Это говорит о том, что мероприятие БРСМ в топе, в рейтинге на самом высоком уровне проходит. Какие мероприятия будут проходить в рамках акции «В мире и созидании»?

Ольга Бурлакова:

«В мире и созидании» – так называется ваша патриотическая акция. Что будет проходить в ее рамках? Владимир Бабичев:

Традиционно мы начинаем свой основной день Дней молодежи с митингов-реквиемов. В этом году это акция «В мире и созидании». На трех штыках в Витебске, где мы отдадим дань памяти и уважения всем тем, кто подарил нам сегодня наше прекрасное настоящее и такое же великолепное будущее. Вспомним тех, кто отдал жизнь, и возложим цветы и лампады к Вечному огню, но самое главное, что всех ребят, которые приедут и приехали в Витебск, мы угостим караваем из муки мирного урожая, 78-го мирного урожая. Это знаковое традиционное мероприятие нашей области, где мы показываем наше гостеприимство, то, что мы ждем молодежь у нас. Ольга Бурлакова:

Если всех будете угощать, я представляю какой это каравай. Или он не один? Владимир Бабичев:

Несколько. Каравай презентуют районы Витебской области. Они привозят угощать региональные делегации всей страны, поэтому и вас приглашаем. Александр Меженный:

Здорово! А молодежь, она же всегда в общении, в песнях, в танцах. Ну и, конечно, что молодежи нужно – дискотека. Вот про дискотеки расскажите нам. Какие планы?