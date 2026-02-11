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В Минске провели единый день депутата

11 февраля 2026 17:47
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Откровенный и доверительный разговор, работа с людьми напрямую и решение проблем по горячим следам. В столице прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске провели единый день депутата-2

В каждой районной администрации звучали актуальные вопросы и предложения. В топе волнующих тем у минчан вопросы в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, а также благоустройство территорий. 

Так, с проблемой в области жилищно-коммунального хозяйства обратилась и жительница Партизанского района Анна Булда. Из-за дефекта теплотрассы, проходящей под ее домом, в квартире появилась плесень, повреждается напольное покрытие, случаются перебои электричества. Проблему взяли на контроль.

В Минске провели единый день депутата-4

Анна Булда, жительница Минска:
У депутата я первый раз, меня подтолкнуло то, что у меня в квартире такая ситуация случилась, что я уже не могу просто ни спать, ни жить, ни дышать. Я думаю, что мой вопрос сдвинется с места сейчас. Я очень довольна сегодняшним посещением.

В Минске провели единый день депутата-6

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Граждане действительно используют прием у депутата как возможность поставить, наверное, финальную точку в тех вопросах, которые длятся долго либо которые как-то затормаживаются. Большинство вопросов удается действительно решить быстрее.

Такие встречи проходят каждую вторую среду месяца и уже доказали свою эффективность. Это способ услышать горожан и определить ключевые направления для улучшения качества жизни.

# Прием граждан # Валентина Довгалева

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