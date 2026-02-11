Жодинское «Торпедо» стало первым финалистом «Зимнего кубка»

Жодинское «Торпедо» стало первым финалистом традиционного межсезонного футбольного «Зимнего кубка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором поединке автозаводцы нанесли поражение «Неману».

Викторию принес новобранец дружины Александр Французов. Он реализовал 11-метровый во втором тайме. К слову, на аналогичный стандарт чуть позже получили право и представители Гродно. Однако победителем из дуэли вышел Сергей Игнатович. Таким образом, подопечные Дмитрия Ленцевича продемонстрировали стопроцентный результат в группе.

А вот во второй пульке не все еще ясно. Брестское «Динамо» совершило впечатляющий камбэк в противостоянии с «Витебском». Северяне прочно владели инициативой и сумели за короткое время трижды поразить ворота хозяев. После такого у многих могут опуститься руки. Но команда Александра Седнева не из робких. Еще до антракта бело-синие намекнули на возможность победить. А после перерыва воплотили дерзкий план в жизнь. Финальный результат 4:3 в пользу «Динамо». Брестчане возглавили трио. Развязка завтра, 12 февраля.