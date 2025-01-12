Прямой эфир

Новости по тегу #Виталий Анисько

Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько
12 января 2025 19:25

Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам в первой лиге – промежуточные результаты
28 сентября 2024 18:25

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам в первой лиге – промежуточные результаты

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?
26 июня 2023 19:32

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?

Белорусская федерация шашек подвела итоги года
15 декабря 2022 14:17

Белорусская федерация шашек подвела итоги года

Белорусы завоевали 6 золотых медалей в очередной день Кубка Союзного государства по шашкам
13 декабря 2022 15:51

Белорусы завоевали 6 золотых медалей в очередной день Кубка Союзного государства по шашкам

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?
12 декабря 2022 15:48

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером
04 декабря 2022 16:40

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером

ЧБ по шашкам-64 продолжается. Председатель федерации рассказал о неожиданных лидерах турнира
24 ноября 2022 19:08

ЧБ по шашкам-64 продолжается. Председатель федерации рассказал о неожиданных лидерах турнира

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии
20 октября 2022 20:59

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты?
11 марта 2021 21:13

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты?

«Трэба паспець правесці адбор да чэмпіяната Еўропы». Белорусские шашисты возобновили соревнования
16 июля 2020 10:19

«Трэба паспець правесці адбор да чэмпіяната Еўропы». Белорусские шашисты возобновили соревнования

Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов
22 мая 2020 08:28

Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов