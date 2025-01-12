Новости по тегу #Виталий Анисько

Белорусские шашисты завершили 2024 год с высокими показателями. 49 наград с разных международных форумов, 15 – наивысшей пробы. Насколько шашки являются сложным видом спорта и кто составляет национальную команду?
В Минске проходит чемпионат страны по шашкам в первой лиге среди мужчин и женщин. За награды турнира борются как именитые, так и юные спортсмены.
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