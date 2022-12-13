Белорусы завоевали 6 золотых медалей в очередной день Кубка Союзного государства по шашкам

В Минске продолжается Кубок Союзного государства по шашкам. В третий день соревнований медали разыгрывались в рапиде на 64-клеточной доске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередной соревновательный день был успешным для белорусов. Наша сборная завоевала шесть золотых медалей. На данный момент общее количество золотых наград составляет 11. Особую ценность им придает уровень турнира, ведь медали куются в борьбе с представителями сильнейшей команды планеты, которой бесспорно является Россия.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

Прыехалі, напрыклад, 10-разовы чэмпіён свету сярод мужчын Аляксандр Георгіеў, чэмпіён свету Аляксандр Гетманскі, Мурод Амрілаеў, Айгуль Ідрысова. І моцныя таксама юнакі, дзяўчаты. Так што вельмі карысны турнір. Удала згуляў наш юны 14-гадовы спартсмен з Ваўкавыска Арцём Ціханаў. У вельмі моцным складзе ён заняў другое месца, абагнаў моцных гросмайстраў. Канечне, не моцна нас здзівіў. Ён нават у такім узросце ўжо вельмі добрыя вынікі апошнія гады паказвае, напрыклад, у гэтым годзе ў жніўні ён быў у складзе сборнай Беларусі, якая стала другой на камандным чэмпіянаце свету сярод мужчын.

Мурод Амрилаев, многократный чемпион мира по шашкам:

Я уже давно не был в Минске. В Минске один из лучших в мире шашечных дворцов, здесь прекрасный зал. Я знаю, что в Беларуси многое делается для шашек, здесь очень сильные спортсмены как в 64, так и в 100.