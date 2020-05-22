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Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов

22 мая 2020 08:28
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Новости Беларуси. Матчевая встреча по шашкам Европа-Америка завершилась триумфом европейских спортсменов. Солидный вклад в общую викторию внесли белорусские интеллектуалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов-1

Три победы в активе действующего лучшего игрока континента Михаила Семенюка. По итогам 10 туров он набрал 12 очков. Другая наша спортсменка Яна Якубович своих соперников смогла переиграть дважды. Примечательно, что юниорка соревновалась исключительно с мужчинами. Всего же белоруска пополнила копилку на 8 баллов. Финальный счет – 111:89 в пользу команды Европы.

Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов-4

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Гэта адны з нашых перспектыўных спартсменаў. Міхаілу толькі 19 гадоў, Яне – 18. Мяркую, у іх лепшыя вынікі, канешне, наперадзе. Спадзяюся, яны стануць чэмпіёнамі свету.

Былі свае цяжкасці для нашых спартсменаў. Па-першае, гэта розніца ў часе: у не вельмі зручны час пачыналіся гульні. Напрыклад, учора матч скончыўся, можна сказаць, сёння, скончыўся ў дзве гадзіны ночы. Таксама цікава згуляць з прадстаўнікамі іншай школы.  

Европа выиграла у Америки в матчевой встрече по шашкам. Результаты белорусских спортсменов-7

А на другом международном старте блеснула своим мастерством наша молодежь. По итогам интернационального турнира, в котором участвовали более 50 ребят из семи стран, у белорусов серебро и бронза. Второе место заняла Виктория Николаева, третьей стала Дарья Никифорова.

Международные шашечные онлайн-старты продолжаются. 26 мая состоится матч Беларусь-Нидерланды. Последний раз такой поединок проводили 25 лет назад.

# Спортивные соревнования # Виталий Анисько # Фотофакт

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