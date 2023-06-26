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«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?

26 июня 2023 19:32
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Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования по 100-клеточным шашкам. Турнир традиционный и проводится уже в 34-й раз. А бороться за призовые места будут как любители, так и профессионалы. В том числе и международные гроссмейстеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?-1

Также на турнире в белорусской столице выступят и российские спортсмены. А составит конкуренцию ветеранам молодёжь. Для юных шашистов данный турнир традиционно являлся одним из этапов подготовки к международным стартам. Пока отстранение от планетарных форумов продолжается, но шанс выступить на международной арене есть.

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?-4

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Некалькі дзён таму ў календары зявіўся этап Кубка Свету ў Кітае ў горадзе Лішуе ў лістападзе. Мы спадзяемся, што там будуць дапушчаны беларускія спартсмены і нашы мацнейшыя змогуць туды паехаць і згуляць.

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?-7

Александр Гетманский, международный гроссмейстер (Россия):
В первый раз я тут сыграл в 1994 году, это было почти 30 лет назад. Не смог попасть в пятерку лучших. В прошлом году занял тут четвертое место по дополнительным критериям. Постараюсь в этом году попасть в тройку. Конкуренция очень большая, и белорусские шашисты одни из самых сильнейших в мире. Я думаю, если были бы сейчас соревнования совместные с другими странами, то те спортсмены, которые тут находятся, в том числе и юниоры, и юниорки, обязательно завоевали бы золотые медали.

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?-10

Соревнования пройдут в 9 туров и завершатся второго июля. Именно в этот день станут известны победитель и призеры старта.

# Спортивные соревнования # Виталий Анисько # Александр Гетманский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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