«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?
Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования по 100-клеточным шашкам. Турнир традиционный и проводится уже в 34-й раз. А бороться за призовые места будут как любители, так и профессионалы. В том числе и международные гроссмейстеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также на турнире в белорусской столице выступят и российские спортсмены. А составит конкуренцию ветеранам молодёжь. Для юных шашистов данный турнир традиционно являлся одним из этапов подготовки к международным стартам. Пока отстранение от планетарных форумов продолжается, но шанс выступить на международной арене есть.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Некалькі дзён таму ў календары з’явіўся этап Кубка Свету ў Кітае ў горадзе Лішуе ў лістападзе. Мы спадзяемся, што там будуць дапушчаны беларускія спартсмены і нашы мацнейшыя змогуць туды паехаць і згуляць.
Александр Гетманский, международный гроссмейстер (Россия):
В первый раз я тут сыграл в 1994 году, это было почти 30 лет назад. Не смог попасть в пятерку лучших. В прошлом году занял тут четвертое место по дополнительным критериям. Постараюсь в этом году попасть в тройку. Конкуренция очень большая, и белорусские шашисты одни из самых сильнейших в мире. Я думаю, если были бы сейчас соревнования совместные с другими странами, то те спортсмены, которые тут находятся, в том числе и юниоры, и юниорки, обязательно завоевали бы золотые медали.
Соревнования пройдут в 9 туров и завершатся второго июля. Именно в этот день станут известны победитель и призеры старта.