Прямой эфир

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии

20 октября 2022 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 медалей, шесть из которых высшей пробы. Таковы результаты нашей команды на чемпионате мира по шашкам, который завершился 19 октября в Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии-1

Не знала равных Виктория Николаева. Девушка выиграла в быстрой, молниеносной и классической программах и стала абсолютной чемпионкой планетарного форума. Достижения национальной команды отметил и председатель Белорусской федерации шашек.

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии-4

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Гэта бліскучы вынік, таму што ўсё золата беларускае. Падцвердзілі высокі клас нашыя самыя тытулаваныя спартсмены. Асобна трэба адзначыць проста фантастычны вынік 17-гадовай Вікторыі Нікалаевай. Яна выіграла ўсе тры залатыя медалі і стала абсалютнай чэмпіёнкай свету. Яна ўжо паказвала высокія вынікі ў мінулым годзе, на чэмпіянаце Еўропы яна стала прызёрам. Але такога бліскучага выніку ніхто не чакаў.

Беларуская школа шашак вядома ў свеце. Мы ўваходзім у лік краін-лідараў па шашках, таму гэта чарговае падцверджанне.

Сейчас спортсмены отдыхают. Ближайшим стартом для них станет Кубок Беларуси. А в 2023 году предстоит отбор на чемпионат Европы.

# Спортивные соревнования # Виктория Николаева # Виталий Анисько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы вместе практиковались, и она просто убила меня». С кем придётся сражаться Азаренко на турнире категории WTA-1000?
20 октября 2022 20:39

«Мы вместе практиковались, и она просто убила меня». С кем придётся сражаться Азаренко на турнире категории WTA-1000?

Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?
20 октября 2022 20:29

Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?

Трое юных боксёров из Смиловичей заняли весь пьедестал областных соревнований. Как воспитывают чемпионов?
20 октября 2022 15:25

Трое юных боксёров из Смиловичей заняли весь пьедестал областных соревнований. Как воспитывают чемпионов?