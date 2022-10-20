Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

Гэта бліскучы вынік, таму што ўсё золата беларускае. Падцвердзілі высокі клас нашыя самыя тытулаваныя спартсмены. Асобна трэба адзначыць проста фантастычны вынік 17-гадовай Вікторыі Нікалаевай. Яна выіграла ўсе тры залатыя медалі і стала абсалютнай чэмпіёнкай свету. Яна ўжо паказвала высокія вынікі ў мінулым годзе, на чэмпіянаце Еўропы яна стала прызёрам. Але такога бліскучага выніку ніхто не чакаў.

Беларуская школа шашак вядома ў свеце. Мы ўваходзім у лік краін-лідараў па шашках, таму гэта чарговае падцверджанне.

Сейчас спортсмены отдыхают. Ближайшим стартом для них станет Кубок Беларуси. А в 2023 году предстоит отбор на чемпионат Европы.