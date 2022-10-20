Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии

Новости Беларуси. 12 медалей, шесть из которых высшей пробы. Таковы результаты нашей команды на чемпионате мира по шашкам, который завершился 19 октября в Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 12 медалей, шесть из которых высшей пробы. Таковы результаты нашей команды на чемпионате мира по шашкам, который завершился 19 октября в Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не знала равных Виктория Николаева. Девушка выиграла в быстрой, молниеносной и классической программах и стала абсолютной чемпионкой планетарного форума. Достижения национальной команды отметил и председатель Белорусской федерации шашек.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Гэта бліскучы вынік, таму што ўсё золата беларускае. Падцвердзілі высокі клас нашыя самыя тытулаваныя спартсмены. Асобна трэба адзначыць проста фантастычны вынік 17-гадовай Вікторыі Нікалаевай. Яна выіграла ўсе тры залатыя медалі і стала абсалютнай чэмпіёнкай свету. Яна ўжо паказвала высокія вынікі ў мінулым годзе, на чэмпіянаце Еўропы яна стала прызёрам. Але такога бліскучага выніку ніхто не чакаў.
Беларуская школа шашак вядома ў свеце. Мы ўваходзім у лік краін-лідараў па шашках, таму гэта чарговае падцверджанне.
Сейчас спортсмены отдыхают. Ближайшим стартом для них станет Кубок Беларуси. А в 2023 году предстоит отбор на чемпионат Европы.