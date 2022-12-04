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Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером

04 декабря 2022 16:40
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Новости Беларуси. Вы знаете что по шашкам проходят чемпионаты мира? Абсолютной чемпионкой мира в 2022 году стала белоруска, девочка, школьница, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Светлана Андралович выехала прямо на уроки к вундеркинду.

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-1

Светлана Андралович, корреспондент:  
В каждой школе есть выпускники, которыми гордятся. А в гимназии № 32 Минска учится девочка, которая уже вписала свое имя в историю. 

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-4

Прозвенел звонок, и 11 «А» готов решать сложные уравнения и находить неизвестные. Среди ребят класса, внимательно слушающих своего учителя, есть и она, на первый взгляд скромная и хрупкая, но вместе с тем сильная и талантливая – Виктория Николаева. Девушка – абсолютная чемпионка мира по шашкам. А также победитель и призер чемпионатов Европы.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-7

Но на занятиях она обычная девочка – усердная ученица, отзывчивая одноклассница и верный друг. И кто, как не преподаватель, знает, что бывает нелегко, но Виктория справляется на отлично.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-10

Елена Шиманская, заместитель директора по учебной работе гимназии № 32:  
Вика учится в классе с изучением математики на повышенном уровне. Конечно, учиться в таком классе непросто, потому что шесть уроков в неделю, один факультатив в неделю, программы по математике повышенного уровня. Естественно, спортивная жизнь Вики вносит свои коррективы. И часто тренировки, соревнования, в том числе мирового уровня соревнования, естественно, отнимают ее у нас. И мы на учебных занятиях Вику часто не видим.  

Что помогает ей держаться на плаву, не снижать планку учебную – наверное, те качества, которые характерны вообще для спортсменов. Это целеустремленность, это поставил цель, поставил задачу – их достигаю. Приезжаю с соревнований, за маленький промежуток времени, за неделю осваиваю весь учебный материал, который был пропущен (за месяц), пишу все работы, которые написали дети, разбираюсь во всем, причем хорошо, успешно разбираюсь, и двигаюсь дальше со всеми одноклассниками.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-13

Любимый предмет Виктории – математика. И, по горящим глазам, сразу понятно, девушка не боится сложных уравнений, наоборот, только через трудности можно получить результат, но для чемпиона это лишь очередной вызов.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-16

А после школы ежедневные тренировки. Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стал для спортсменки вторым домом. Викторию родители привели сюда в пять, и вот уже 12 лет вместе с тренером Виталием Александровичем Анисько в крепком тандеме коуч-спортсмен играется партия, которая завоевала мир. Но путь был не самым легким.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-19

Виталий Анисько, личный тренер В. Николаевой:  
Вікторыя – гэта першы быў вучань у мяне, які нават не ведаў, як ходзяць шашкі. Прыйшлося нават правілам гульні вучыць. Але даволі хутка стала відаць яе вялікі патэнцыял. У яе вельмі каштоўная якасць ёсць: яна не паўтарае свае памылкі. Трэба адзначыць яе вельмі моцны характар спартыўны. Гэта вялікая праца, таму што талент – гэта толькі малая частка поспеху. Гады трэніровак.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-22

И на вопрос как вырастить чемпиона тренер скромно отмечает – важны многие факторы.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-25

Виталий Анисько:  
Няма ніякага рацэпта. Я казаў, што павінна ўсё сысціся. Гэта талент спартсмена, яго працаздольнасць, талент трэнера, уменне трэнера падвесці яго да гэтага выніку. І дапамога бацькоў, дапамога дзяржавы ў фінансаванні гэтых заняткаў і паездак, выступленняў.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-28

А сама Виктория все также усердно готовится к предстоящим стартам, внимательно слушает тренера и признается, что шашки для нее гораздо больше, чем игра.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-31

Виктория Николаева, абсолютная чемпионка мира по шашкам:  
Для меня шашки – это часть моей жизни, это прямо отдельный мир, в котором я живу. Я уже не представляю своей жизни без них. После неудачных соревнований или просто результатов, которые мне не нравились, появлялось желание бросить шашки, но оно было очень кратковременное. После этого все забывалось, просто шла дальше, за новыми результатами и достижениями.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-34

Помимо таланта нужны целеустремленность, усидчивость, трудолюбие. Не секрет, что если хочешь чего-то достичь, нужно много работать. Поэтому так важно анализировать каждую партию и, конечно, искать вдохновение и настраиваться только на успех.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-37

Виктория Николаева:  
Меня вдохновляют другие спортсмены, их результаты. И я на них смотрю, и хочется, конечно, равняться на них. И помогает мне музыка больше настроиться. Слушаю перед партиями, и как-то успокаиваюсь и настраиваюсь.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-40

Виктория Николаева уже вошла в историю белорусского и мирового спорта. А вот ее пятилетний брат Артур только начинает заниматься шашками и со всей уверенностью заявляет, что гордится сестрой.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-43

Очень горжусь своей сестрой.  

Школьница из Минска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам. Как добиться успеха – поговорили с ней и её тренером-46

Виктория Николаева – это имя мы еще услышим не раз. Ведь в хрупкой девушке с мечтательным взглядом и обаятельной улыбкой столько силы и желания идти вперед к новым достижениям, что с уверенностью можно сказать – ее путь только начинается.   

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# Белорусские спортсмены # Светлана Андралович # Елена Шиманская # Виталий Анисько # Виктория Николаева # Артур Николаев # Фотофакт

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