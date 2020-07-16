«Трэба паспець правесці адбор да чэмпіяната Еўропы». Белорусские шашисты возобновили соревнования

Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек объявила, что возвращается в привычный формат проведения соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек объявила, что возвращается в привычный формат проведения соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Галоўная прычына, канешне, – тое, што трэба паспець правесці адбор да чэмпіяната Еўропы. Быццам сітуацыя паляпшаецца і мы будзем мець, я спадзяюся, умовы ў верасні згуляць. Канешне, гэта рашэнне не канчатковае, будзем яшчэ глядзець на сітуацыю, на рашэнні Міністэрства спорту і турызму і на Міністэрства аховы здароўя. Ад гэтага будзе залежыць канчатковае рашэнне. Шмат з якіх турніраў застануцца ў календары, але нармальных турніраў гэта не заменіць, яны не стануць, канешне, афіцыйнымі па розных прычынах, але яны будуць праводзіцца.
Напомним, сейчас наши шашисты, мужская и женская команды, принимают участие в Кубке наций по шашкам – 100.