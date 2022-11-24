ЧБ по шашкам-64 продолжается. Председатель федерации рассказал о неожиданных лидерах турнира

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по шашкам-64 в первой лиге. Поединки проводятся среди мужчин и женщин. Игры проходят по швейцарской системе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие 58 спортсменов со всех уголков Беларуси. Самому младшему участнику семь лет. По итогам турнира определятся шашисты, которые получат право участвовать в высшей лиге чемпионата Беларуси. У мужчин проходными являются пять первых мест, у женщин – четыре. Несмотря на перволиговый статус, в состязаниях участвуют спортсмены с мировым именем.