ЧБ по шашкам-64 продолжается. Председатель федерации рассказал о неожиданных лидерах турнира

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по шашкам-64 в первой лиге. Поединки проводятся среди мужчин и женщин. Игры проходят по швейцарской системе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по шашкам-64 в первой лиге. Поединки проводятся среди мужчин и женщин. Игры проходят по швейцарской системе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие 58 спортсменов со всех уголков Беларуси. Самому младшему участнику семь лет. По итогам турнира определятся шашисты, которые получат право участвовать в высшей лиге чемпионата Беларуси. У мужчин проходными являются пять первых мест, у женщин – четыре. Несмотря на перволиговый статус, в состязаниях участвуют спортсмены с мировым именем.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Зараз ужо адбыліся чатыры туры. У мужчын даволі нечакана лідзіруе юны талент наш з Лоева, з самага паўднёвага ўсходу краіны, гэта Данііл Нікіценка. У яго сем ачкоў. І там вялікая група праследавацеляў яго, якія маюць па шэсць ачкоў. З іх можна выдзеліць Марата Льва, нашага вядомага спартсмена, неаднаразовага чэмпіёна свету, Еўропы, ён са Слоніма.
Што тычыцца жаночага турніру, тут лідзіруюць даволі чакана нашы дзве тытулаваных спартсменкі, майстры спорту: Александра Спірына і Марына Часнакова. Мы ўдала выступаем апошнія гады, дзеючыя чэмпіёны свету – гэта зараз беларусы. Ігар Міхальчанка з Ваўкавыска, Вікторыя Нікалаева з Мінска, таксама Андрэй Валюк мінчанін. Гэта нашыя топ-гульцы.
Чемпионат завершится 27 ноября, в этот день будут подведены итоги.