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Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько

12 января 2025 19:25
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Белорусские шашисты завершили 2024 год с высокими показателями. 49 наград с разных международных форумов, 15 – наивысшей пробы. Насколько шашки являются сложным видом спорта и кто составляет национальную команду, которая является сильным конкурентом в мире узнавали у председателя федерации Виталия Анисько.

В студии программы «Спортаймер» председатель Белорусской федерации шашек Виталий Анисько и его личная ученица, чемпионка мира и Европы, международный гроссмейстер Виктория Николаева, которой всего 19 и она является студенткой БГУ факультета международных отношений.

Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Как твой день рождения проходит?

Виктория Николаева, международный гроссмейстер по шашкам:
Ну, по-разному. Вообще, на самом деле, очень часто бывало такое, что день рождения приходилось отмечать на соревнованиях. Я праздновала в Грузии на чемпионате мира, в Италии также.

Юлия Силипицкая:
Помогают дни рождения?

Виктория Николаева:
Вот на командном чемпионате Европы в Италии, как раз тогда, в октябре, мы досрочно выиграли. Стали чемпионами в командном зачете. На соревнованиях интересно праздновать, да.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Я зрабіў торт. Вялікі торт вывезлі на цялежцы, са свечкамі. Пагасілі святло. Усе каманды сядзелі на вячэры і вось у цемры вывезлі і павіншавалі Віку.

Юлия Силипицкая:
Ты чувствовала себя королевой?

Виктория Николаева:
Отчасти, наверное, да.

Юлия Силипицкая:
А ты когда маленькая была, кем хотела стать?

Виктория Николаева:
Я хотела дрессировать кошек.

Юлия Силипицкая:
Дрессировщиком хотела быть? А потом?

Виктория Николаева:
Потом у меня появились две кошки. Врачом хотела стать еще.

Юлия Силипицкая:
Такая хорошая профессия. Стоматологом?

Виктория Николаева:
Нет, нет.

Юлия Силипицкая:
А каким?

Виктория Николаева:
Психиатром.

Юлия Силипицкая:
А потом?

Виктория Николаева:
А потом пришла в юриста.

Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько-4

Юлия Силипицкая:
Наш БГУ?

Виктория Николаева:
Да.

Юлия Силипицкая:
Факультет?

Виктория Николаева:
Международных отношений.

Юлия Силипицкая:
Международные отношения. И вот именно в международных отношениях тебе нравится?

Виктория Николаева:
Специальность международное право.

Юлия Силипицкая:
Что такого ты для себя за эти полтора курса открыла?

Виктория Николаева:
В целом, интересно то, что мы изучаем не только белорусское законодательство, но и правовые системы других стран. И, в целом, интересно. Не только, как у нас все это работает, а как за рубежом.

Юлия Силипицкая:
Шашки? Спорт тебе помог в этом?

Виктория Николаева:
У меня были привилегии при поступлении. Именно поступить помог.

Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько-6

Юлия Силипицкая:
Вообще, шашки, это серьезно?

Виталий Анисько:
Канечне. Людзі думаюць, што гэта лёгкая гульня. Насамрэч, вядома, гэта цяжкі спорт. Напрыклад, узяць партыі, колькі ідуць партыі. Рускія шашкі - 1,5-2 гадзіны адна партыя гуляецца. У стоклетцы - 4-5 гадзін. Бывае, што і два туры за дзень гуляюць. І гэта цяжка, вядома. І з фізічнага пункту гледжання.

Юлия Силипицкая:
Как высидеть? Я бы не высидела.

Виктория Николаева:
В процессе партии как-то увлекаешься самой игрой. Ты думаешь больше про то, какой ход нужно сделать, пытаешься оценить позицию правильно.

Юлия Силипицкая:
Постоянно находишься в думах.

Виктория Николаева:
Да, полностью погружаешься в партию. Уже не думаешь о том, как идет время, насколько долго это все. И хватает над чем подумать.

Юлия Силипицкая:
Ты международный гроссмейстер. Сколько надо времени, лет, а может, и не лет, чтобы подготовить международного гроссмейстера?

Виталий Анисько:
У выпадку з Вікай гэта заняло 12 гадоў. Маленькіх дзяцей прывозяць, калі яны ўжо цікавяцца шашкамі недзе дома. Спадабалася, любяць гуляць з бацькамі, з бабулямі, дзядулямі. А вось Віку прывялі бацькі, і яна нават правіл не ведала. Я працую 20 год і на той момант гэта быў адзін такі выпадак.

Юлия Силипицкая:
То есть она не знала, куда ее ведут? Куда тебе сказали, что тебя ведут? В театр?

Виктория Николаева:
Нет, ну мне говорили, скорее всего, что на тренировку по шашкам. Но я помню, что вообще ничего не знала, даже как они расставляются.

Юлия Силипицкая:
Вообще, что это такое? Что это за кругленькие конфетки, которые можно есть или не есть. Черные не есть, белые можно есть.

Виталий Анисько:
Праз кароткі час талент, вядома, Вікі быў заўважен.

Юлия Силипицкая:
То есть она все-таки талантливая?

Виталий Анисько:
Да.

Подробности в видео.

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