Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько
Белорусские шашисты завершили 2024 год с высокими показателями. 49 наград с разных международных форумов, 15 – наивысшей пробы. Насколько шашки являются сложным видом спорта и кто составляет национальную команду, которая является сильным конкурентом в мире узнавали у председателя федерации Виталия Анисько.
В студии программы «Спортаймер» председатель Белорусской федерации шашек Виталий Анисько и его личная ученица, чемпионка мира и Европы, международный гроссмейстер Виктория Николаева, которой всего 19 и она является студенткой БГУ факультета международных отношений.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Как твой день рождения проходит?
Виктория Николаева, международный гроссмейстер по шашкам:
Ну, по-разному. Вообще, на самом деле, очень часто бывало такое, что день рождения приходилось отмечать на соревнованиях. Я праздновала в Грузии на чемпионате мира, в Италии также.
Юлия Силипицкая:
Помогают дни рождения?
Виктория Николаева:
Вот на командном чемпионате Европы в Италии, как раз тогда, в октябре, мы досрочно выиграли. Стали чемпионами в командном зачете. На соревнованиях интересно праздновать, да.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Я зрабіў торт. Вялікі торт вывезлі на цялежцы, са свечкамі. Пагасілі святло. Усе каманды сядзелі на вячэры і вось у цемры вывезлі і павіншавалі Віку.
Юлия Силипицкая:
Ты чувствовала себя королевой?
Виктория Николаева:
Отчасти, наверное, да.
Юлия Силипицкая:
А ты когда маленькая была, кем хотела стать?
Виктория Николаева:
Я хотела дрессировать кошек.
Юлия Силипицкая:
Дрессировщиком хотела быть? А потом?
Виктория Николаева:
Потом у меня появились две кошки. Врачом хотела стать еще.
Юлия Силипицкая:
Такая хорошая профессия. Стоматологом?
Виктория Николаева:
Нет, нет.
Юлия Силипицкая:
А каким?
Виктория Николаева:
Психиатром.
Юлия Силипицкая:
А потом?
Виктория Николаева:
А потом пришла в юриста.
Юлия Силипицкая:
Наш БГУ?
Виктория Николаева:
Да.
Юлия Силипицкая:
Факультет?
Виктория Николаева:
Международных отношений.
Юлия Силипицкая:
Международные отношения. И вот именно в международных отношениях тебе нравится?
Виктория Николаева:
Специальность международное право.
Юлия Силипицкая:
Что такого ты для себя за эти полтора курса открыла?
Виктория Николаева:
В целом, интересно то, что мы изучаем не только белорусское законодательство, но и правовые системы других стран. И, в целом, интересно. Не только, как у нас все это работает, а как за рубежом.
Юлия Силипицкая:
Шашки? Спорт тебе помог в этом?
Виктория Николаева:
У меня были привилегии при поступлении. Именно поступить помог.
Юлия Силипицкая:
Вообще, шашки, это серьезно?
Виталий Анисько:
Канечне. Людзі думаюць, што гэта лёгкая гульня. Насамрэч, вядома, гэта цяжкі спорт. Напрыклад, узяць партыі, колькі ідуць партыі. Рускія шашкі - 1,5-2 гадзіны адна партыя гуляецца. У стоклетцы - 4-5 гадзін. Бывае, што і два туры за дзень гуляюць. І гэта цяжка, вядома. І з фізічнага пункту гледжання.
Юлия Силипицкая:
Как высидеть? Я бы не высидела.
Виктория Николаева:
В процессе партии как-то увлекаешься самой игрой. Ты думаешь больше про то, какой ход нужно сделать, пытаешься оценить позицию правильно.
Юлия Силипицкая:
Постоянно находишься в думах.
Виктория Николаева:
Да, полностью погружаешься в партию. Уже не думаешь о том, как идет время, насколько долго это все. И хватает над чем подумать.
Юлия Силипицкая:
Ты международный гроссмейстер. Сколько надо времени, лет, а может, и не лет, чтобы подготовить международного гроссмейстера?
Виталий Анисько:
У выпадку з Вікай гэта заняло 12 гадоў. Маленькіх дзяцей прывозяць, калі яны ўжо цікавяцца шашкамі недзе дома. Спадабалася, любяць гуляць з бацькамі, з бабулямі, дзядулямі. А вось Віку прывялі бацькі, і яна нават правіл не ведала. Я працую 20 год і на той момант гэта быў адзін такі выпадак.
Юлия Силипицкая:
То есть она не знала, куда ее ведут? Куда тебе сказали, что тебя ведут? В театр?
Виктория Николаева:
Нет, ну мне говорили, скорее всего, что на тренировку по шашкам. Но я помню, что вообще ничего не знала, даже как они расставляются.
Юлия Силипицкая:
Вообще, что это такое? Что это за кругленькие конфетки, которые можно есть или не есть. Черные не есть, белые можно есть.
Виталий Анисько:
Праз кароткі час талент, вядома, Вікі быў заўважен.
Юлия Силипицкая:
То есть она все-таки талантливая?
Виталий Анисько:
Да.
Подробности в видео.