Сложны ли шашки и кто составляет национальную команду? Пообщались с Виталием Анисько

Белорусские шашисты завершили 2024 год с высокими показателями. 49 наград с разных международных форумов, 15 – наивысшей пробы. Насколько шашки являются сложным видом спорта и кто составляет национальную команду, которая является сильным конкурентом в мире узнавали у председателя федерации Виталия Анисько. В студии программы «Спортаймер» председатель Белорусской федерации шашек Виталий Анисько и его личная ученица, чемпионка мира и Европы, международный гроссмейстер Виктория Николаева, которой всего 19 и она является студенткой БГУ факультета международных отношений.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как твой день рождения проходит? Виктория Николаева, международный гроссмейстер по шашкам:

Ну, по-разному. Вообще, на самом деле, очень часто бывало такое, что день рождения приходилось отмечать на соревнованиях. Я праздновала в Грузии на чемпионате мира, в Италии также. Юлия Силипицкая:

Помогают дни рождения? Виктория Николаева:

Вот на командном чемпионате Европы в Италии, как раз тогда, в октябре, мы досрочно выиграли. Стали чемпионами в командном зачете. На соревнованиях интересно праздновать, да. Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

Я зрабіў торт. Вялікі торт вывезлі на цялежцы, са свечкамі. Пагасілі святло. Усе каманды сядзелі на вячэры і вось у цемры вывезлі і павіншавалі Віку. Юлия Силипицкая:

Ты чувствовала себя королевой? Виктория Николаева:

Отчасти, наверное, да. Юлия Силипицкая:

А ты когда маленькая была, кем хотела стать? Виктория Николаева:

Я хотела дрессировать кошек. Юлия Силипицкая:

Дрессировщиком хотела быть? А потом? Виктория Николаева:

Потом у меня появились две кошки. Врачом хотела стать еще. Юлия Силипицкая:

Такая хорошая профессия. Стоматологом? Виктория Николаева:

Нет, нет. Юлия Силипицкая:

А каким? Виктория Николаева:

Психиатром. Юлия Силипицкая:

А потом? Виктория Николаева:

А потом пришла в юриста.

Юлия Силипицкая:

Наш БГУ? Виктория Николаева:

Да. Юлия Силипицкая:

Факультет? Виктория Николаева:

Международных отношений. Юлия Силипицкая:

Международные отношения. И вот именно в международных отношениях тебе нравится? Виктория Николаева:

Специальность международное право. Юлия Силипицкая:

Что такого ты для себя за эти полтора курса открыла? Виктория Николаева:

В целом, интересно то, что мы изучаем не только белорусское законодательство, но и правовые системы других стран. И, в целом, интересно. Не только, как у нас все это работает, а как за рубежом. Юлия Силипицкая:

Шашки? Спорт тебе помог в этом? Виктория Николаева:

У меня были привилегии при поступлении. Именно поступить помог.