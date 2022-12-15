Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек подвела итоги года. В дружеской атмосфере памятными грамотами и сувенирами были отмечены спортсмены, которым удалось завоевать медали международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек подвела итоги года. В дружеской атмосфере памятными грамотами и сувенирами были отмечены спортсмены, которым удалось завоевать медали международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А таких, к слову, немало. 2022 год выдался для наших шашистов медальным. 102 награды завоевали белорусы на чемпионатах и первенствах Европы и мира, 42 из них высшей пробы. Не остались без внимания и наставники. Их вклад в достижения спортсменов также был отмечен.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
У першую чаргу гэта добрая праца трэнераў, якія ў нас па ўсёй краіне працуюць. Ва ўсіх абласцях ёсць гурткі, секцыі шашак, якія рыхтуюць маладых спартсменаў, а потым самыя лепшыя з іх паказваюць добрыя вынікі сярод дарослых.
Виктория Николаева, абсолютная чемпионка мира по шашкам-64 среди женщин:
Это все подготовка, то есть работа и тренеров, и самих спортсменов. Нужно подготовиться, и тогда на самих соревнованиях будет проще. В следующем году планируется чемпионат Европы среди взрослых, а также командный чемпионат мира. Надеюсь, что получится показать такой же хороший результат. И у меня, и у Белорусской федерации шашек, всех наших спортсменов.
Соревнования для шашистов в 2022 году еще не завершились. Прямо сейчас в Минске проходит Кубок Союзного государства, на котором нашим спортсменам противостоят сильнейшие россияне. Турнир продлится до 18 декабря.
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