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Белорусская федерация шашек подвела итоги года

15 декабря 2022 14:17
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Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек подвела итоги года. В дружеской атмосфере памятными грамотами и сувенирами были отмечены спортсмены, которым удалось завоевать медали международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская федерация шашек подвела итоги года-1

А таких, к слову, немало. 2022 год выдался для наших шашистов медальным. 102 награды завоевали белорусы на чемпионатах и первенствах Европы и мира, 42 из них высшей пробы. Не остались без внимания и наставники. Их вклад в достижения спортсменов также был отмечен.

Белорусская федерация шашек подвела итоги года-4

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
У першую чаргу гэта добрая праца трэнераў, якія ў нас па ўсёй краіне працуюць. Ва ўсіх абласцях ёсць гурткі, секцыі шашак, якія рыхтуюць маладых спартсменаў, а потым самыя лепшыя з іх паказваюць добрыя вынікі сярод дарослых.

Белорусская федерация шашек подвела итоги года-7

Виктория Николаева, абсолютная чемпионка мира по шашкам-64 среди женщин:
Это все подготовка, то есть работа и тренеров, и самих спортсменов. Нужно подготовиться, и тогда на самих соревнованиях будет проще. В следующем году планируется чемпионат Европы среди взрослых, а также командный чемпионат мира. Надеюсь, что получится показать такой же хороший результат. И у меня, и у Белорусской федерации шашек, всех наших спортсменов.

Белорусская федерация шашек подвела итоги года-10

Соревнования для шашистов в 2022 году еще не завершились. Прямо сейчас в Минске проходит Кубок Союзного государства, на котором нашим спортсменам противостоят сильнейшие россияне. Турнир продлится до 18 декабря.

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# Спортивные соревнования # Виталий Анисько # Виктория Николаева # Фотофакт

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