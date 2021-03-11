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ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты?

11 марта 2021 21:13
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Новости Беларуси. Девять дней напряженной борьбы за золотые медали: в Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты? -1

Ставки высоки – лучшие спортсмены смогут отобраться на личный чемпионат мира, который планируется в 2021 году в июне. Также этот чемпионат страны – один из этапов отбора на командное первенство планеты в августе.

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты? -4

Участие в соревнованиях принимают 18 женщин и 20 мужчин. Присутствуют практически все сильнейшие игроки страны, за исключением многократного чемпиона мира Андрея Валюка – он находится на самоизоляции.

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты? -7

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
У мужчынским турніры пакуль усё больш-менш чакана: лідзіруе дзейсны чэмпіён свету Ігар Міхальчанка з Ваўкавыска, у яго 10 ачкоў з 12 магчымых. За ім ідуць малады міжнародны майстар Аляксей Куніца і Ўладзіслаў Валюк (міжнародны грасмайстар), таму больш-менш усё чакаема.

А вось у жанчын даволі нечакана лідзіруе Паліна Петрусёва – яна апярэджвае і дзейсную чэмпіёнку свету Яну Якубовіч, і дзейсную чэмпіёнку свету Веру Хвашчынскую, таксама Дар’ю Федаровіч, якая ўваходзіць у топ-10 міжнароднага рэйтынгу, так што гэта даволі нечакана пакуль.  

ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты? -10

Главный старт внутреннего календаря завершится 13 марта. Далее – апрельский чемпионат страны по шашкам-100. После спортсмены будут готовиться к международным турнирам.

# Спортивные соревнования # Андрей Валюк # Виталий Анисько # Игорь Михальченко # Алексей Куница # Владислав Валюк # Полина Петрусева # Яна Якубович # Вера Хващинская # Дарья Федорович # Фотофакт

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