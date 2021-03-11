ЧБ по шашкам-64. Как проходит этап отбора спортсменов на первенство планеты?

Новости Беларуси. Девять дней напряженной борьбы за золотые медали: в Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ставки высоки – лучшие спортсмены смогут отобраться на личный чемпионат мира, который планируется в 2021 году в июне. Также этот чемпионат страны – один из этапов отбора на командное первенство планеты в августе.

Участие в соревнованиях принимают 18 женщин и 20 мужчин. Присутствуют практически все сильнейшие игроки страны, за исключением многократного чемпиона мира Андрея Валюка – он находится на самоизоляции.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

У мужчынским турніры пакуль усё больш-менш чакана: лідзіруе дзейсны чэмпіён свету Ігар Міхальчанка з Ваўкавыска, у яго 10 ачкоў з 12 магчымых. За ім ідуць малады міжнародны майстар Аляксей Куніца і Ўладзіслаў Валюк (міжнародны грасмайстар), таму больш-менш усё чакаема. А вось у жанчын даволі нечакана лідзіруе Паліна Петрусёва – яна апярэджвае і дзейсную чэмпіёнку свету Яну Якубовіч, і дзейсную чэмпіёнку свету Веру Хвашчынскую, таксама Дар’ю Федаровіч, якая ўваходзіць у топ-10 міжнароднага рэйтынгу, так што гэта даволі нечакана пакуль.