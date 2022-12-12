Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?

В Минске продолжается открытый международный турнир по шашкам Кубок Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают сильнейшие представители Беларуси и России.

Во второй соревновательный день выявлять сильнейших начали в быстрой программе на 64-клеточной доске. Победители в этом виде станут известны во вторник, 13 декабря. Белорусская сборная на турнире представлена сильнейшим составом. А противостоят им не менее именитые россияне. Бороться за награды выходят многократные чемпионы и участники крупнейших мировых форумов.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

Нашы спартсмены ў 100-клеткавыя шашкі не могуць гуляць у чэмпіянатах і першынствах свету і Еўропы. Таму мы вырашылі правесці альтэрнатыўны трохі турнір, бо расійскія спартсмены – гэта наймацнейшыя спартсмены на дадзены момант у 100-клеткавых шашках у свеце. Таму для нашых гульцоў гэта будзе вельмі карысны турнір, таму што прыехалі шмат вядомых, знакамітых спартсменаў. Аляксандр Георгіеў, 10-разавы чэмпіён свету, чэмпіён свету Мурадула Амрылаеў, Міхаіл Гарбуноў, Айгуль Ідрысава. Што, канешне, вельмі карысны турнір, асабліва для нашай моладзі.

Александр Гетманский, участник соревнований (Россия):

Очень рады, что играем на гостеприимной белорусской земле. Я точно знаю, что для некоторых регионов России этот турнир самый важный в этом году. И от результатов выступления у них зависит командирование на будущий год, поэтому для нас очень важно тут попасть в тройку, занять высокие места, но сделать это будет очень сложно, очень проблематично, так как именно белорусские шашисты сейчас являются законодателями мод.