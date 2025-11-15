Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»
Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Но оба критерия динамичны. Насколько быстро отрасль подстраивается под запрос общества, обсудят гости ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как сохранить здоровье и кто несет за него ответственность? Обсудим, как развивается медицинская система в столице. Качество и количество, как найти баланс?
Невозможно бесконечно наращивать объемы медицинской помощи.
Цифровизация в медицине – тренд или ответ на запрос общества?
Цифровой мир подтягивается к требованиям общества и сближает пациентов с технологиями современными.
Медики лечат заболевания, помогают выявлять. Человек обязан и сам заботиться о своем здоровье.
Здоровье людей – дорога с двусторонним движением, по которой пациенты и медики идут навстречу друг другу. Как преодолеть этот путь комфортно, знают гости нашей программы.
«Большой город» на СТВ. Воскресенье, 16 ноября, в 10:00.