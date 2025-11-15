Прямой эфир

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»

15 ноября 2025 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Но оба критерия динамичны. Насколько быстро отрасль подстраивается под запрос общества, обсудят гости ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Как сохранить здоровье и кто несет за него ответственность? Обсудим, как развивается медицинская система в столице. Качество и количество, как найти баланс?

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Невозможно бесконечно наращивать объемы медицинской помощи.

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Цифровизация в медицине – тренд или ответ на запрос общества?

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Цифровой мир подтягивается к требованиям общества и сближает пациентов с технологиями современными.

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»-10

Медики лечат заболевания, помогают выявлять. Человек обязан и сам заботиться о своем здоровье.

Здоровье людей – дорога с двусторонним движением, по которой пациенты и медики идут навстречу друг другу. Как преодолеть этот путь комфортно, знают гости нашей программы.

«Большой город» на СТВ. Воскресенье, 16 ноября, в 10:00.

# Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабная реконструкция трассы М10 перешла в активную фазу
15 ноября 2025 07:55

Масштабная реконструкция трассы М10 перешла в активную фазу

Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием выхода в эфир
15 ноября 2025 07:37

Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием выхода в эфир

Стабилизационные фонды в Беларуси формируются до 15 ноября
15 ноября 2025 07:35

Стабилизационные фонды в Беларуси формируются до 15 ноября