Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Но оба критерия динамичны. Насколько быстро отрасль подстраивается под запрос общества, обсудят гости ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как сохранить здоровье и кто несет за него ответственность? Обсудим, как развивается медицинская система в столице. Качество и количество, как найти баланс?

Невозможно бесконечно наращивать объемы медицинской помощи.

Цифровизация в медицине – тренд или ответ на запрос общества?

Цифровой мир подтягивается к требованиям общества и сближает пациентов с технологиями современными.