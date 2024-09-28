В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам в первой лиге – промежуточные результаты

В Минске проходит чемпионат страны по шашкам в первой лиге среди мужчин и женщин. За награды турнира борются как именитые, так и юные спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Минске проходит чемпионат страны по шашкам в первой лиге среди мужчин и женщин. За награды турнира борются как именитые, так и юные спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Старт играется по туровой системе, где соперник определяется жребием. Конкуренцию состоявшимся мастерам навязывает молодежь. К слову, позади уже восемь раундов из 9-ти. По итогам пройденной дистанции образовалось лидирующее трио. У интеллектуалов по 12 очков. А вот у женщин вне конкуренции Виктория Белая, в ее активе 9 баллов. Также в ходе чемпионата прошел турнир по блицу. Это когда на всю партию отводится пять минут. В этом разряде мастерством блеснули без малого 30 шашистов.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Шашкі ў нас – дастаткова папулярная гульня. Вынікі ў нас добрыя, добра выступаюць і дарослыя ў чэмпіянатах свету і Еўропы. Старты, канешне, неабходны, бо тут гуляе шмат моладзі, якая яшчэ ў пачатку свайго спартыўнага шляху. Яны тут таксама атрымліваюць вопыт барацьбы с моцнымі шашыстамі.
Уже 29 сентября пройдут завершающие поединки, по итогам которых будут определены победители и призеры. К слову, топ-4 среди мужчин и женщин получат путевку в высшую лигу.