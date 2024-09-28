В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам в первой лиге – промежуточные результаты

В Минске проходит чемпионат страны по шашкам в первой лиге среди мужчин и женщин. За награды турнира борются как именитые, так и юные спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Старт играется по туровой системе, где соперник определяется жребием. Конкуренцию состоявшимся мастерам навязывает молодежь. К слову, позади уже восемь раундов из 9-ти. По итогам пройденной дистанции образовалось лидирующее трио. У интеллектуалов по 12 очков. А вот у женщин вне конкуренции Виктория Белая, в ее активе 9 баллов. Также в ходе чемпионата прошел турнир по блицу. Это когда на всю партию отводится пять минут. В этом разряде мастерством блеснули без малого 30 шашистов.