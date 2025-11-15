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Венгрия намерена оспорить в суде «незаконное» решение ЕС по российскому газу

15 ноября 2025 08:52
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Венгрия намерена оспорить в суде «незаконное» решение ЕС по российскому газу-0

Будапешт планирует обратиться в суд из-за отказа от импорта российского газа Европейским союзом, пишет РИА Новости.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решение Брюсселя является очевидно незаконным, вступающим в конфликт с европейскими ценностями.

Ранее Советом Европейского союза был утвержден плановый отказ от покупки российского газа с 1 января 2026 года с переходным периодом для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

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Фото: Pinterest

# Виктор Орбан # Международная политика

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