Новости по тегу #Виктор Гончаренко

Поединок с командой Сирии начнется в 19 часов. В перерыве матча среди болельщиков будут разыграны призы.
24 лучших футболиста страны постараются продемонстрировать свою лучшую форму при поддержке домашних трибун.
Отечественная дружина после победы над Кипром в товарищеском матче улучшила свои позиции, поднялась на одну строчку и теперь занимает 97 место.
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