Прямой эфир

Новости по тегу #Виктор Гончаренко

Товарищеский матч по футболу пройдет 5 июня между сборной Беларуси и Сирией
04 июня 2026 20:14

Товарищеский матч по футболу пройдет 5 июня между сборной Беларуси и Сирией

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Сирией и Буркина-Фасо
01 июня 2026 20:04

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Сирией и Буркина-Фасо

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных
28 марта 2026 19:10

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных

Белорус Гончаренко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал»
30 мая 2024 15:19

Белорус Гончаренко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал»

Как сделать белорусский футбол лучше и какое главное качество у тренера? Спросили Юрия Пунтуса
29 января 2023 17:31

Как сделать белорусский футбол лучше и какое главное качество у тренера? Спросили Юрия Пунтуса

«Не зря работал весь год, если сюда позвали». На «Звёздном мяче» выбрали лучшего футболиста Беларуси
28 ноября 2022 20:58

«Не зря работал весь год, если сюда позвали». На «Звёздном мяче» выбрали лучшего футболиста Беларуси

Обзор чемпионата России по футболу – чем запомнился пятый тур?
15 августа 2022 19:27

Обзор чемпионата России по футболу – чем запомнился пятый тур?

Футбол. «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко
05 января 2022 19:50

Футбол. «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко

Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»
08 декабря 2021 21:04

Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»

Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»
06 апреля 2021 14:13

Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»

Виктор Гончаренко официально покинул ЦСКА
23 марта 2021 16:40

Виктор Гончаренко официально покинул ЦСКА

Лучшие в белорусском футболе. Кого отметили на церемонии «Звёздный мяч – 2020»?
09 декабря 2020 20:41

Лучшие в белорусском футболе. Кого отметили на церемонии «Звёздный мяч – 2020»?