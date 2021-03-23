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Виктор Гончаренко официально покинул ЦСКА

23 марта 2021 16:40
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Новости Беларуси. Белорусский специалист Виктор Гончаренко официально покинул футбольный клуб ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Виктор Гончаренко официально покинул ЦСКА-1

Виктор Михайлович возглавил клуб в декабре 2016 года. Под его руководством команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России – 2018, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и дошла до четвертьфинальной стадии Лиги Европы в сезоне 2017/2018. В этом же игровом году «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов. Сейчас ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте с 40 очками в активе.

# Футбол # Виктор Гончаренко # Фотофакт

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