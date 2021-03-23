Виктор Гончаренко официально покинул ЦСКА

Виктор Михайлович возглавил клуб в декабре 2016 года. Под его руководством команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России – 2018, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и дошла до четвертьфинальной стадии Лиги Европы в сезоне 2017/2018. В этом же игровом году «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов. Сейчас ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте с 40 очками в активе.