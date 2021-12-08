Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»

Новости Беларуси. Первое громкое назначение в белорусском футболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отличился чемпион – солигорский «Шахтер». Он подписал контракт с Иваном Биончиком.
Новости Беларуси. Первое громкое назначение в белорусском футболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отличился чемпион – солигорский «Шахтер». Он подписал контракт с Иваном Биончиком.
Специалиста называют едва ли не вторым Гончаренко. Впрочем, есть за что. В 2020-м он возглавил «Гомель» и сразу же вывел клуб в элитный дивизион национального первенства. Но и это еще не все. В завершившимся сезоне подопечные Биончика изрядно пошумели в вышке.
Как итог – крайне высокое четвертое место. Контракт с новым рулевым рассчитан на три сезона. Ассистировать ему будут Игорь Кунаш и Антон Амельченко.