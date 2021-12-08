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Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»

08 декабря 2021 21:04
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Новости Беларуси. Первое громкое назначение в белорусском футболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отличился чемпион – солигорский «Шахтер». Он подписал контракт с Иваном Биончиком.  

Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»-1

Специалиста называют едва ли не вторым Гончаренко. Впрочем, есть за что. В 2020-м он возглавил «Гомель» и сразу же вывел клуб в элитный дивизион национального первенства. Но и это еще не все. В завершившимся сезоне подопечные Биончика изрядно пошумели в вышке.  

Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»-4

Как итог – крайне высокое четвертое место. Контракт с новым рулевым рассчитан на три сезона. Ассистировать ему будут Игорь Кунаш и Антон Амельченко.  

# Футбол Беларуси # Иван Биончик # Виктор Гончаренко # Игорь Кунаш # Антон Амельченко # Фотофакт

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