Иван Биончик возглавил солигорский «Шахтёр»

Специалиста называют едва ли не вторым Гончаренко. Впрочем, есть за что. В 2020-м он возглавил «Гомель» и сразу же вывел клуб в элитный дивизион национального первенства. Но и это еще не все. В завершившимся сезоне подопечные Биончика изрядно пошумели в вышке.