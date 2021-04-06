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Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»

06 апреля 2021 14:13
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Виктор Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара». Контракт с белорусским специалистом рассчитан до окончания сезона 2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»-1

Напомним, ранее Гончаренко возглавлял московский ЦСКА, контракт с которым был расторгнут на минувшей неделе.

Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»-4

С «армейцами» он дважды завоевывал серебряные медали российского чемпионата, а также под его руководством клуб становился обладателем Суперкубка России – 2018.

# Футбол # Виктор Гончаренко # Фотофакт

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