Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»

Виктор Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара». Контракт с белорусским специалистом рассчитан до окончания сезона 2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, ранее Гончаренко возглавлял московский ЦСКА, контракт с которым был расторгнут на минувшей неделе.