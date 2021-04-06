Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»

Виктор Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара». Контракт с белорусским специалистом рассчитан до окончания сезона 2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктор Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара». Контракт с белорусским специалистом рассчитан до окончания сезона 2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, ранее Гончаренко возглавлял московский ЦСКА, контракт с которым был расторгнут на минувшей неделе.
С «армейцами» он дважды завоевывал серебряные медали российского чемпионата, а также под его руководством клуб становился обладателем Суперкубка России – 2018.