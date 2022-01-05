Футбол. «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером белорусским специалистом Виктором Гончаренко. Также покинули клуб и его помощники – Василий Березуцкий и Александр Ермакович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гончаренко начал работать с «быками» 6 апреля 2021 года. Контракт же был рассчитан до 31 декабря 2023 года. В нынешнем сезоне после 18 туров в таблице «черно-зеленые» занимают 5-е место. Наш земляк выиграл 42 % матчей в РПЛ, одержав 10 побед в 24 противостояниях. Теперь краснодарский клуб может возглавить серб Марко Николич.