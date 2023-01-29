Как сделать белорусский футбол лучше и какое главное качество у тренера? Спросили Юрия Пунтуса

Новости Беларуси. В новом сезоне «Нафтан» выступит в высшей лиге, а управлять командой призван небезызвестный тренер страны Юрий Пунтус, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В футболе, будь он наш или заграничный, тренер – это корабль, который вечно дрейфует. Иногда выбрасывает судно на мель. И где брать силы, чтобы жить? Как справляются в такой ситуации тренеры и кто им помогает, а также как математика применима в футболе?
Поведал нам Юрий Иосифович.
«Можно сказать, мог быть математиком»
Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Нафтан»:
В технологический институт поступил за компанию – тоже отдельная тема. Учимся, заканчиваем 136-ю школу. Я очень математику сильно знал, очень. Можно сказать, мог быть математиком.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Так вам она должна была пригодиться, по сути.
Юрий Пунтус:
Так да. Я же все равно в технологическом институте был футболистом. Я не ходил на занятия, но приходил на практические занятия, контрольные по высшей математике. И решал же.
Юлия Силипицкая:
И это база школы! Видите, какая 136-я сегодняшняя театральная школа.
Юрий Пунтус:
Привила мне Элла Николаевна, она, конечно, от бога была педагог. Она была симпатичная. Я был в нее, можно сказать…
Юлия Силипицкая:
Легко влюблен.
Юрий Пунтус:
Я вот так все время сидел, только вызовите мне математику и я щелк-щелк.
«Тренеры и по пять, и по шесть лет ждут». Что такое творческий отпуск?
Юлия Силипицкая:
Это уже мировая тенденция у тренеров. Вас нанимают на работу, с легкостью снимают. Потом опять предлагают контракты, потом вы опять уходите. Есть промежутки. Как вы их переносите?
Юрий Пунтус:
Ты выбрал такую профессию. Она подразумевают, что ты можешь быть в творческом отпуске. Вот для меня этот творческий отпуск – это тяжело. Вообще, тренеры и по пять, и по шесть лет ждут в творческом отпуске.
Юлия Силипицкая:
Так это можно детей нарожать себе, целую футбольную команду.
Юрий Пунтус:
У меня два раза случалось, мне это тяжело давалось.
Юлия Силипицкая:
Сколько у вас был самый затяжной?
Юрий Пунтус:
Сезон. 18-й. И когда ушли с «Торпедо Жодино»…
Юлия Силипицкая:
Не пили?
Юрий Пунтус:
Нет, я выпивать могу и работая, но запивать – не мое.
Юлия Силипицкая:
Кто помог? Наверное, жена? Семья и жена?
Юрий Пунтус:
У меня жена – это отдельная тема.
«И все учителя говорили: это первая будет семейная пара нашей школы»
Юлия Силипицкая:
Надо жениться на нормальных девочках футболистам, тренерам.
Юрий Пунтус:
Мы же с седьмого класса. У нас было: сначала я влюблен, она мимо меня проходила. Потом она влюбилась, я уже немножко… А потом соединились. В девятом классе мы взаимно полюбили друг друга. И мы ходили за ручку. И все учителя говорили: это первая будет семейная пара нашей школы.
Юлия Силипицкая:
Сколько лет живете уже?
Юрий Пунтус:
48 где-то…
«Я тебя умоляю». Хороши ли платят в «Нафтане»?
Юлия Силипицкая:
Говорят, в «Нафтане» хорошо должны платить.
Юрий Пунтус:
Я тебя умоляю.
Юлия Силипицкая:
Сказали: ты сходи, погуляй по «Нафтану», а потом возвращайся.
Юрий Пунтус:
Нет. Он понимал, что это высшая лига. Он говорит: конечно, сейчас будем болеть за «Нафтан».
«Сегодня пять тренеров, каждый отвечает за свое». Как раньше работал тренер?
Юлия Силипицкая:
В этом сезоне топ-7 – это предел? Или можно больше?
Юрий Пунтус:
Я максималист – мы будем стремиться. Я в таких случаях, знаю, сегодня тяжелое время и любое мое откровение (а я очень откровенный в этих делах), если я опять скажу, что я такой максималист, буду стараться, чтобы «Нафтан» попал в Европу, в призеры, почему-то всех это раздражает и обижает. Поэтому я оставлю это в себе и буду стремиться работать. Сегодня настолько уравнялась высшая лига. Я думаю, потому что именно снизу поджали. Наверное, гранды сегодня не те, что были раньше. На первое место я бы поставил сегодня в нашем белорусском футболе и особенно в высшей лиге организацию дела.
Юлия Силипицкая:
По организации. Вы в своей тренерской многолетней работе имеете какой-то свой уже наработанный алгоритм?
Юрий Пунтус:
Да. Мой плюс в том, что я, проработав четыре с половиной года, пока не ушел на свои хлеба самостоятельные в команду «Луч» (была такая, часового завода), где я два года трудился, я был в должности старший тренер – начальник команды у Курнева. Он был главным тренером. Интерес этой команды был в том, что штатное расписание не было раздуто. У нас был главный тренер Владимир Борисович Курнев и старший тренер – начальник команды Юрий Иосифович Пунтус. У нас не было администратора, то есть должности такой не было. У нас не было врача, у нас не было массажиста.
Юлия Силипицкая:
То, что есть сейчас.
Юрий Пунтус:
Сегодня пять тренеров, каждый отвечает за свое. Если нужен был врач, я знал, куда везти своего подопечного, в какую больницу. Там везде были налажены уже связи. Там все это было. Бух – и сразу понятно, если надо массаж. Вот такая была схема. То мы шли в республиканский диспансер – там тоже были друзья. И я познал эту науку футбольную во всех ипостасях.
Чего не хватает белорусскому футболу?
Юлия Силипицкая:
А если в работе уже говорить непосредственно формировании команды, в акцентах?
Юрий Пунтус:
Я имею свои принципы. И, наверное, в каждой команде они все равно действуют.
Юлия Силипицкая:
Давайте их озвучим.
Юрий Пунтус:
Будем так говорить: добро побеждает зло. Что я вкладываю в это: я с добром всегда ко всем. И делаю не зря. Вот говорят: семья, семья. Да, семья. Если это семья, то это понятно, что в командном смысле слова значит. Все мои подопечные, которые помогают мне, четко понимают свою роль. Для всех футболистов они должны быть старшими товарищами и друзьями. Пожурить могу только я. Не люблю обмана.
Юлия Силипицкая:
Будете просить прощения, если поймете, что неправы?
Юрий Пунтус:
Да, конечно. Умею прощать, умею понимать, что я неправ. Требую это от футболистов. И расстаемся всегда, пожав руку и обнявшись. Самое главное, если он меня просит и дает такое добро, я еще стараюсь его и трудоустроить.
Юлия Силипицкая:
Сегодняшний чемпионат. Что бы вы сказали о нем?
Юрий Пунтус:
Не хватает однозначно мы все это знаем, все об этом говорим, но, к сожалению, мало в этом направлении вместе делаем. А здесь надо просто всем понять, что не критиковать и рассказывать, что этого не хватает, этого. А объединиться и сделать. Это опять детско-юношеский футбол. Мальчики любят футбол, они идут в футбол. И нет у нас такого, что нет отбоя. И сегодня сколько частных школ, и тренируйся, пожалуйста. Просто-напросто надо это сделать правильно, ничего сложного нет. Детские тренеры должны получать адекватную зарплату, потому что их сегодняшняя роль важнее, чем у главного тренера команды мастеров. Если честно и правильно работать, они должны только толику времени иметь для семьи.
Юлия Силипицкая:
Они должны жить, в общем-то, с детьми.
Юрий Пунтус:
Это их должна быть вторая семья. Они там должны проводить все свое время. Но для этого они должны, по крайней мере, иметь деньги, чтобы обеспечить свою семью.
Юлия Силипицкая:
А что порадовало за последние годы в чемпионате?
Юрий Пунтус:
Порадовало, что Первая лига в моем понимании играет в откровенный такой интересный футбол для зрителя.
«Поклон такой футбольный». Есть ли в Беларуси перспективные тренеры?
Юлия Силипицкая:
Тренерский хлеб – он эксклюзивный. Есть ли у вас на примете люди, кого вы могли бы отметить из молодых тренеров, которые вам нравятся?
Юрий Пунтус:
Это Витя Гончаренко. Нужно ему, как говорится, поклон такой футбольный.
Юлия Силипицкая:
А Леша Бага?
Юрий Пунтус:
Леша Бага для меня – один из самых близких моих футболистов, с которыми я работал. По-человечески, особенно качественно. Сегодня молодому поколению надо поработать не один сезон, он проявил себя, не знаю, почему он ушел – это Радьков. По крайней мере, я вблизи не видел, как он работает, как он общается с ребятами. Но я видел, как играет его команда. То есть игра была, мне она нравилась.
Юлия Силипицкая:
То есть все-таки у нас?
Юрий Пунтус:
И много у нас есть. Не буду перечислять, чтобы никого не обидеть. Единственное – мы сегодня грешим, когда говорим о Криушенко, о Пунтусе, Юревиче, о старшем поколении. Когда говорят, что надо давать дорогу молодым, они уже старые, старой формации. Тренер – это опыт. Это наше самое главное качество.
Юлия Силипицкая:
Я надеюсь, что наш белорусский футбол еще не раз скажет о себе, заявит очень громко. И нам будет интересно ходить и на чемпионаты Беларуси и говорить об игроках и, конечно, о тренерах.
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