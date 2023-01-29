Как сделать белорусский футбол лучше и какое главное качество у тренера? Спросили Юрия Пунтуса

Новости Беларуси. В новом сезоне «Нафтан» выступит в высшей лиге, а управлять командой призван небезызвестный тренер страны Юрий Пунтус, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В футболе, будь он наш или заграничный, тренер – это корабль, который вечно дрейфует. Иногда выбрасывает судно на мель. И где брать силы, чтобы жить? Как справляются в такой ситуации тренеры и кто им помогает, а также как математика применима в футболе? Поведал нам Юрий Иосифович. «Можно сказать, мог быть математиком»

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Нафтан»:

В технологический институт поступил за компанию – тоже отдельная тема. Учимся, заканчиваем 136-ю школу. Я очень математику сильно знал, очень. Можно сказать, мог быть математиком. Юлия Силипицкая, СТВ:

Так вам она должна была пригодиться, по сути. Юрий Пунтус:

Так да. Я же все равно в технологическом институте был футболистом. Я не ходил на занятия, но приходил на практические занятия, контрольные по высшей математике. И решал же. Юлия Силипицкая:

И это база школы! Видите, какая 136-я сегодняшняя театральная школа. Юрий Пунтус:

Привила мне Элла Николаевна, она, конечно, от бога была педагог. Она была симпатичная. Я был в нее, можно сказать… Юлия Силипицкая:

Легко влюблен. Юрий Пунтус:

Я вот так все время сидел, только вызовите мне математику и я щелк-щелк. «Тренеры и по пять, и по шесть лет ждут». Что такое творческий отпуск?

Юлия Силипицкая:

Это уже мировая тенденция у тренеров. Вас нанимают на работу, с легкостью снимают. Потом опять предлагают контракты, потом вы опять уходите. Есть промежутки. Как вы их переносите? Юрий Пунтус:

Ты выбрал такую профессию. Она подразумевают, что ты можешь быть в творческом отпуске. Вот для меня этот творческий отпуск – это тяжело. Вообще, тренеры и по пять, и по шесть лет ждут в творческом отпуске. Юлия Силипицкая:

Так это можно детей нарожать себе, целую футбольную команду. Юрий Пунтус:

У меня два раза случалось, мне это тяжело давалось. Юлия Силипицкая:

Сколько у вас был самый затяжной?

Юрий Пунтус:

Сезон. 18-й. И когда ушли с «Торпедо Жодино»… Юлия Силипицкая:

Не пили? Юрий Пунтус:

Нет, я выпивать могу и работая, но запивать – не мое. Юлия Силипицкая:

Кто помог? Наверное, жена? Семья и жена? Юрий Пунтус:

У меня жена – это отдельная тема. «И все учителя говорили: это первая будет семейная пара нашей школы»

Юлия Силипицкая:

Надо жениться на нормальных девочках футболистам, тренерам. Юрий Пунтус:

Мы же с седьмого класса. У нас было: сначала я влюблен, она мимо меня проходила. Потом она влюбилась, я уже немножко… А потом соединились. В девятом классе мы взаимно полюбили друг друга. И мы ходили за ручку. И все учителя говорили: это первая будет семейная пара нашей школы. Юлия Силипицкая:

Сколько лет живете уже? Юрий Пунтус:

48 где-то… «Я тебя умоляю». Хороши ли платят в «Нафтане»?

Юлия Силипицкая:

Говорят, в «Нафтане» хорошо должны платить. Юрий Пунтус:

Я тебя умоляю. Юлия Силипицкая:

Сказали: ты сходи, погуляй по «Нафтану», а потом возвращайся. Юрий Пунтус:

Нет. Он понимал, что это высшая лига. Он говорит: конечно, сейчас будем болеть за «Нафтан». «Сегодня пять тренеров, каждый отвечает за свое». Как раньше работал тренер? Юлия Силипицкая:

В этом сезоне топ-7 – это предел? Или можно больше?

Юрий Пунтус:

Я максималист – мы будем стремиться. Я в таких случаях, знаю, сегодня тяжелое время и любое мое откровение (а я очень откровенный в этих делах), если я опять скажу, что я такой максималист, буду стараться, чтобы «Нафтан» попал в Европу, в призеры, почему-то всех это раздражает и обижает. Поэтому я оставлю это в себе и буду стремиться работать. Сегодня настолько уравнялась высшая лига. Я думаю, потому что именно снизу поджали. Наверное, гранды сегодня не те, что были раньше. На первое место я бы поставил сегодня в нашем белорусском футболе и особенно в высшей лиге организацию дела. Юлия Силипицкая:

По организации. Вы в своей тренерской многолетней работе имеете какой-то свой уже наработанный алгоритм? Юрий Пунтус:

Да. Мой плюс в том, что я, проработав четыре с половиной года, пока не ушел на свои хлеба самостоятельные в команду «Луч» (была такая, часового завода), где я два года трудился, я был в должности старший тренер – начальник команды у Курнева. Он был главным тренером. Интерес этой команды был в том, что штатное расписание не было раздуто. У нас был главный тренер Владимир Борисович Курнев и старший тренер – начальник команды Юрий Иосифович Пунтус. У нас не было администратора, то есть должности такой не было. У нас не было врача, у нас не было массажиста. Юлия Силипицкая:

То, что есть сейчас. Юрий Пунтус:

Сегодня пять тренеров, каждый отвечает за свое. Если нужен был врач, я знал, куда везти своего подопечного, в какую больницу. Там везде были налажены уже связи. Там все это было. Бух – и сразу понятно, если надо массаж. Вот такая была схема. То мы шли в республиканский диспансер – там тоже были друзья. И я познал эту науку футбольную во всех ипостасях. Чего не хватает белорусскому футболу?

Юлия Силипицкая:

А если в работе уже говорить непосредственно формировании команды, в акцентах? Юрий Пунтус:

Я имею свои принципы. И, наверное, в каждой команде они все равно действуют. Юлия Силипицкая:

Давайте их озвучим. Юрий Пунтус:

Будем так говорить: добро побеждает зло. Что я вкладываю в это: я с добром всегда ко всем. И делаю не зря. Вот говорят: семья, семья. Да, семья. Если это семья, то это понятно, что в командном смысле слова значит. Все мои подопечные, которые помогают мне, четко понимают свою роль. Для всех футболистов они должны быть старшими товарищами и друзьями. Пожурить могу только я. Не люблю обмана. Юлия Силипицкая:

Будете просить прощения, если поймете, что неправы? Юрий Пунтус:

Да, конечно. Умею прощать, умею понимать, что я неправ. Требую это от футболистов. И расстаемся всегда, пожав руку и обнявшись. Самое главное, если он меня просит и дает такое добро, я еще стараюсь его и трудоустроить. Юлия Силипицкая:

Сегодняшний чемпионат. Что бы вы сказали о нем?

Юрий Пунтус:

Не хватает однозначно мы все это знаем, все об этом говорим, но, к сожалению, мало в этом направлении вместе делаем. А здесь надо просто всем понять, что не критиковать и рассказывать, что этого не хватает, этого. А объединиться и сделать. Это опять детско-юношеский футбол. Мальчики любят футбол, они идут в футбол. И нет у нас такого, что нет отбоя. И сегодня сколько частных школ, и тренируйся, пожалуйста. Просто-напросто надо это сделать правильно, ничего сложного нет. Детские тренеры должны получать адекватную зарплату, потому что их сегодняшняя роль важнее, чем у главного тренера команды мастеров. Если честно и правильно работать, они должны только толику времени иметь для семьи. Юлия Силипицкая:

Они должны жить, в общем-то, с детьми. Юрий Пунтус:

Это их должна быть вторая семья. Они там должны проводить все свое время. Но для этого они должны, по крайней мере, иметь деньги, чтобы обеспечить свою семью. Юлия Силипицкая:

А что порадовало за последние годы в чемпионате? Юрий Пунтус:

Порадовало, что Первая лига в моем понимании играет в откровенный такой интересный футбол для зрителя. «Поклон такой футбольный». Есть ли в Беларуси перспективные тренеры? Юлия Силипицкая:

Тренерский хлеб – он эксклюзивный. Есть ли у вас на примете люди, кого вы могли бы отметить из молодых тренеров, которые вам нравятся? Юрий Пунтус:

Это Витя Гончаренко. Нужно ему, как говорится, поклон такой футбольный. Юлия Силипицкая:

А Леша Бага?