Обзор чемпионата России по футболу – чем запомнился пятый тур?

Футбол продолжает приковывать к себе внимание. В Российской премьер-лиге прошли матчи пятого тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основной интерес для белорусских болельщиков представлял поединок в Оренбурге, где одноименный клуб принимал московское «Торпедо».

Дебютантам РПЛ очки в первых турах даются с большим трудом. Правда, на счету оренбуржцев уже была одна победа, в отличие от «Торпедо», в копилке которых скопилось лишь одно очко. В первом тайме, как, впрочем, и во всей игре, острее были подопечные Марцела Лички. Поэтому гол, забитый Воробьевым на 31-й минуте, полностью исходил из рисунка игры. Это взятие ворот оказалось единственным и принесло хозяевам три очка. Отметим, в этой встрече приняли участие сразу четыре белорусских футболиста: Сиваков, Печенин и Ковалев у «Оренбурга», и Лаптев у «Торпедо».

Центральной игрой пятого тура можно смело назвать поединок в Петербурге, где местный «Зенит» принимал ЦСКА. На стадионе присутствовали 51 тысяча 174 зрителей. Первый тайм оказался полностью за подопечными Семака и завершился со счетом 1:0. Мяч забил бывший игрок «Барселоны» и олимпийской сборной Бразилии Малком. Правда, после перерыва команды как будто поменялись местами, и уже ЦСКА доминировал на газоне, что привело к логичному пенальти, который реализовал Чалов. Нужно отдать должное хозяевам поля, которые не опустили руки и все-таки смогли вырвать победу. На 85-й минуте гол новичка Мантуана принес петербуржцам желанную викторию.