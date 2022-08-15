Обзор чемпионата России по футболу – чем запомнился пятый тур?
Футбол продолжает приковывать к себе внимание. В Российской премьер-лиге прошли матчи пятого тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основной интерес для белорусских болельщиков представлял поединок в Оренбурге, где одноименный клуб принимал московское «Торпедо».
Дебютантам РПЛ очки в первых турах даются с большим трудом. Правда, на счету оренбуржцев уже была одна победа, в отличие от «Торпедо», в копилке которых скопилось лишь одно очко. В первом тайме, как, впрочем, и во всей игре, острее были подопечные Марцела Лички. Поэтому гол, забитый Воробьевым на 31-й минуте, полностью исходил из рисунка игры. Это взятие ворот оказалось единственным и принесло хозяевам три очка. Отметим, в этой встрече приняли участие сразу четыре белорусских футболиста: Сиваков, Печенин и Ковалев у «Оренбурга», и Лаптев у «Торпедо».
Центральной игрой пятого тура можно смело назвать поединок в Петербурге, где местный «Зенит» принимал ЦСКА. На стадионе присутствовали 51 тысяча 174 зрителей. Первый тайм оказался полностью за подопечными Семака и завершился со счетом 1:0. Мяч забил бывший игрок «Барселоны» и олимпийской сборной Бразилии Малком. Правда, после перерыва команды как будто поменялись местами, и уже ЦСКА доминировал на газоне, что привело к логичному пенальти, который реализовал Чалов. Нужно отдать должное хозяевам поля, которые не опустили руки и все-таки смогли вырвать победу. На 85-й минуте гол новичка Мантуана принес петербуржцам желанную викторию.
По схожему сценарию прошла игра в столице, где местный «Спартак» принимал серебряного призера прошедшего первенства «Сочи». В первой половине активнее были гости, которые должны были уходить на перерыв, ведя в счете. Однако после антракта команды поменялись местами, что привело к разгрому южан. MPV матча, бесспорно, стал Промес, на счету которого дубль. Еще один гол забил новичок Зиньковский, который открыл счет своим мячом в составе красно-белых. Как итог – 3:0, разгромная победа «Спартака», которая позволила ему с 13 очками единолично возглавить турнирную таблицу. На втором и третьем местах расположились «Зенит» и «Ростов», у которых по 11 балов. К слову, Ростовчане на выезде одержали красивую викторию над «Пари» из Нижнего Новгорода со счетом 4:3, что позволило подопечным Валерия Карпина включиться в медальную гонку. Белорусский «Оренбург» в чемпионате России занимает 10-ю позицию. Также когорту белорусов в России пополнил Виктор Гончаренко, который назначен главным тренером екатеринбургского «Урала».