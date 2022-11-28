«Не зря работал весь год, если сюда позвали». На «Звёздном мяче» выбрали лучшего футболиста Беларуси

Новости Беларуси. В Минске состоялась традиционная церемония закрытия футбольного сезона 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе церемонии были названы победители сезона в командных и индивидуальных номинациях в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и футзалу.

В рамках церемонии завершения сезона были награждены игроки в индивидуальных номинациях. Сразу несколько трофеев забрал форвард минского «Энергетика» Бобир Абдихоликов. Он стал лучшим игроком чемпионата Беларуси-2022. А помимо этого был признан сильнейшим нападающим и бомбардиром. К слову, Бобир заявил, что в следующем сезоне не будет выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси. Лучшим наставником национального первенства стал главком «Ислочи» Артем Радьков. Лучшим тренером страны в 11 раз в карьере был признан Виктор Гончаренко. Сейчас специалист возглавляет «Урал» в РПЛ. А лучшим игроком страны стал Владимир Хващинский. Первый раз в своей карьере.

Владимир Хващинский, лучший футболист Беларуси 2022 года:

Разный был год, непростой. В плане нашего клуба, где я был, ФК «Минск», считаю, для этого клуба это самый сложный год. Все стиснули зубы и доиграли сезон до конца. Не считаю, что в наш огород кто-то может камень кинуть. Показывали достойную, хорошую игру, бились до конца, за любой футбол играли. Значит, не зря работал весь год, если сюда позвали. Надеюсь, в следующем году также не сбавлять оборотов, еще улучшать свою игру.

Теперь можно точно сказать, что футбольный сезон в Беларуси официально стал историей. В 2022 году он порадовал болельщиков интригой и интересной чемпионской гонкой. Будем верить, что в 2023 году будет еще лучше.