В Лошицком парке 17 команд сразились за звание лучшей семьи Минска. Вот что говорят участники конкурса
Новости Беларуси. Столица масштабно отметила День Независимости. Празднование прошло без каких-либо происшествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители обеспечили безопасность и порядок в местах массового скопления людей. В каждом районе были организованы праздничные мероприятия. Одна из таких праздничных локаций разместилась в Ленинском районе на территории Лошицкого парка.
Здесь подвели итоги районного конкурса семей «Счастливы вместе». Свои визитные карточки и творческие номера подготовили 17 команд.
Наталья Комейша:
Семья у нас активная, папа спортивный, девочка рисует хорошо. Очень жаль, что не в полном составе, потому что у нас еще трое с бабушкой на даче. Семья многодетная, очень активная, любим свою страну. Наше видение жизни – нужно быть вместе, заряжаться дружно, уважение друг к другу, любовь и взаимопонимание.
Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
Выбираем лучшую семью Ленинского района. Мы едины, наша нация едина. И самое главное, залог нашей нации – это семья.
На каждой праздничной локации – выставка военной техники, интерактивные и игровые площадки, а также концертная программа. Завершились праздничные мероприятия ярким фейерверком.
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