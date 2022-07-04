В Лошицком парке 17 команд сразились за звание лучшей семьи Минска. Вот что говорят участники конкурса

Новости Беларуси. Столица масштабно отметила День Независимости. Празднование прошло без каких-либо происшествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители обеспечили безопасность и порядок в местах массового скопления людей. В каждом районе были организованы праздничные мероприятия. Одна из таких праздничных локаций разместилась в Ленинском районе на территории Лошицкого парка.

Здесь подвели итоги районного конкурса семей «Счастливы вместе». Свои визитные карточки и творческие номера подготовили 17 команд.

Наталья Комейша:

Семья у нас активная, папа спортивный, девочка рисует хорошо. Очень жаль, что не в полном составе, потому что у нас еще трое с бабушкой на даче. Семья многодетная, очень активная, любим свою страну. Наше видение жизни – нужно быть вместе, заряжаться дружно, уважение друг к другу, любовь и взаимопонимание.