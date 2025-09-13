Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие

Самая большая детская организация страны – БРПО – сегодня празднует 35-летие. Она объединяет более 650 тысяч октябрят и пионеров. Они реализуют проекты по всем направлением деятельности: от спортивно-патриотических до интеллектуальных и развлекательных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в столичном Доме молодежи собрались более 500 самых активных и талантливых школьников со всех уголков страны. Здесь прошла масштабная церемония награждения победителей республиканских проектов. Например, ребята соревновались в создании научно-популярных видеороликов.

Вадим Фролов, учащийся средней школы №2 Новополоцка: «Территория знаний» – это образовательный проект, который проводится в рамках БРПО. Он углубляется в знания по каким-либо предметам, помогает развивать логическое мышление и командный дух. Погрузился в такие предметы, как география, астрономия. Узнал много интересных фактов о человеке, о космосе.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Все проекты, в которых исходит инициатива от ребят, от педагогов, от вожатых, которые непосредственно работают с детьми, Министерство образования, государство поддерживает. Проходит поддержка, финансирование, и те замечательные проекты, которые есть, они все поддержаны, они все воплощаются идеи.

35 лет – это большая история для молодой, суверенной Беларуси. Те добрые традиции, что были заложены в советское время – помогать близким, растить настоящих патриотов – все это воплотила в жизнь современная пионерская организация. Теперь ее задача – идти в ногу со временем. Помимо тимуровского движения и патриотических проектов, пионерия активно осваивает современные технологии и интернет, вовлекая детей через понятные и интересные для них форматы.