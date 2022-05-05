«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене

Новости Беларуси. Мини-концерт в честь Дня Победы у окон дома ветерана организовали в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Мини-концерт в честь Дня Победы у окон дома ветерана организовали в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так Бронислава Викторовича Карпенко поздравляют ежегодно. Традиционно среди гостей представители администрации, молодежь и школьники.
Особенно мне дорога эта звездочка – это орден Славы. Выдавали только солдатам и только за исключительно его личный подвиг.