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«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене

05 мая 2022 14:35
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Новости Беларуси. Мини-концерт в честь Дня Победы у окон дома ветерана организовали в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене-1

Так Бронислава Викторовича Карпенко поздравляют ежегодно. Традиционно среди гостей представители администрации, молодежь и школьники.

«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене-3

Особенно мне дорога эта звездочка – это орден Славы. Выдавали только солдатам и только за исключительно его личный подвиг.

«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене-5
# Великая Отечественная война # Анастасия Кончиц # Бронислав Карпенко # Виктор Довнар

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