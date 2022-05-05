«Понимание, что я остался жив». Ветеран рассказал о том, как встретил Победу, и самом дорогом ордене

Новости Беларуси. Мини-концерт в честь Дня Победы у окон дома ветерана организовали в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особенно мне дорога эта звездочка – это орден Славы. Выдавали только солдатам и только за исключительно его личный подвиг.