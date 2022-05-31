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В Ленинском районе обновят взрослую поликлинику и построят детскую

31 мая 2022 18:47
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Новости Беларуси. Реконструкция, капитальный ремонт и переоснащение медучреждений. В Ленинском районе Минска активно развивается сфера здравоохранения. Так, уже завершили разработку проекта детской поликлиники в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она рассчитана на 480 посещений в смену. Здание будет 7-этажным. Строительство запланировано на 2023 год. Также в перспективе модернизация 18-й городской поликлиники, которая находится в Серебрянке.

В Ленинском районе обновят взрослую поликлинику и построят детскую-1

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
Модернизация 18-й городской поликлиники, расположенной в микрорайоне Серебрянка, – на сегодняшний день проект также разрабатывается. Он будет проходить экспертизу в 2023 году, и реконструкция планируется в 2024-м.

В Ленинском районе обновят взрослую поликлинику и построят детскую-4

Также в конце 2021 года завершился капремонт в 6-й поликлинике, которая сейчас представляет собой современное медучреждение с высококачественным оборудованием. Всего в Ленинском районе насчитывается 11 учреждений здравоохранения.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Виктор Довнар # Фотофакт

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