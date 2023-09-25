Минск принимает конкурс научно-технического творчества Союзного государства

Новости Беларуси. Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» стартовал в Минске. В столицу прибыли более 300 юных изобретателей, рационализаторов и исследователей из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уже сложившейся традиции, начались мероприятия с памятной церемонии. Участники форума возложили цветы к стеле «Минск – город-герой», почтив память защитников минутой молчания.

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Действительно это очень важно для наших двух братских стран, Республики Беларусь и Российской Федерации, ведь наша история неразделима. Наши два государства прошли 80 лет назад страшную войну, и наше молодое поколение должно помнить об этой войне.

Ирина Кузнецова, руководитель Федерального ресурсного центра технического творчества (Россия):

Большое спасибо организаторам, что ни предусмотрели не только соревновательную часть, не только возможности проявить себя ребятам с точки зрения науки и технологий, они дали возможность понять действительно главное. Дали возможность вспомнить всю важность единства народов, духа. И действительно, как вы правильно сказали, вспомнить о том, что мы с вами Союзное братское государство. И такие моменты, как эти, я уверена, надолго останутся в сердцах и памяти ребят.