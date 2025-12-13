В Париже +10, в Москве -6. Погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют облачную, но без осадков погоду и до +10. В Вене +7 и без существенных осадков. В Риме переменная облачность и +14. В Мадриде столбики термометров покажут +12, без осадков.

В Софии облачно с прояснениями, температура до +7. В Турецкой столице до +6. В Афинах кратковременный дождь и +17.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается мокрый снег и до -4. В Вильнюсе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура до -3.

В Варшаве до +7 градусов и дождь. -3 в Киеве и осадки в виде дождя и мокрого снега. В столице России прогнозируется облачность с прояснениями и морозная погода. Температура до -6.