Лукашенко дал интервью жене спецпосланника США Джона Коула
Продуктивную и рабочую субботу Президента продолжило интервью американскому телевидению. Александр Лукашенко ответил практически на 30 вопросов от одного из крупнейших телеканалов. Интервьюер – Грета Ван Састерен, журналист и ведущая авторской программы, еще и супруга спецпосланника США по Беларуси Джона Коула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Джон, это твоя Грета? Добрый день. Он два года мне про тебя все, Грета, рассказывал, поэтому я и спрашиваю.
Интервью – это тоже один из элементов диалога между Беларусью и США. Действительно, после такой емкой беседы белорусский лидер должен стать ближе и понятнее для 20 миллионов американцев. Именно такова месячная аудитория Newsmax TV.
Президент сразу же расположил к себе съемочную группу. Но общение с заокеанскими журналистами было острым, а значит, интересным. Обсудили белорусско-американские отношения, трампизм Лукашенко, ситуацию в Украине и Венесуэле, борьбу с наркотрафиком и личные отношения Президента с коллегами – мировыми лидерами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник – президент России. И есть очень хороший мой друг. С давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Ну, шутка.
Ранее гостями программы «Хроника с Гретой Ван Састерен» были президенты США – оба Буша, Билл Клинтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Теперь ждем выход в эфир интервью с Александром Лукашенко.