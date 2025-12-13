Лукашенко дал интервью жене спецпосланника США Джона Коула

Продуктивную и рабочую субботу Президента продолжило интервью американскому телевидению. Александр Лукашенко ответил практически на 30 вопросов от одного из крупнейших телеканалов. Интервьюер – Грета Ван Састерен, журналист и ведущая авторской программы, еще и супруга спецпосланника США по Беларуси Джона Коула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Джон, это твоя Грета? Добрый день. Он два года мне про тебя все, Грета, рассказывал, поэтому я и спрашиваю.

Интервью – это тоже один из элементов диалога между Беларусью и США. Действительно, после такой емкой беседы белорусский лидер должен стать ближе и понятнее для 20 миллионов американцев. Именно такова месячная аудитория Newsmax TV.

Президент сразу же расположил к себе съемочную группу. Но общение с заокеанскими журналистами было острым, а значит, интересным. Обсудили белорусско-американские отношения, трампизм Лукашенко, ситуацию в Украине и Венесуэле, борьбу с наркотрафиком и личные отношения Президента с коллегами – мировыми лидерами.