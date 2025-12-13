Эпископос: Трамп намерен изменить ошибочную политику санкций Байдена

Политический поворот, который уже обсуждают на всех континентах. Белорусско-американские отношения – после двухдневных переговоров Президента Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула – входят в новую фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что стратегия максимального давления и изоляции, которую проводили предыдущие администрации США, не только не дала результата, но и оказалась контрпродуктивной.

И вот что думает об этом один из ведущих американских аналитиков по Евразии – Марк Эпископос. Какие шаги предпринимает нынешний Белый дом и что значит снятие санкций для нормализации отношений?