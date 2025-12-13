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Эпископос: Трамп намерен изменить ошибочную политику санкций Байдена

13 декабря 2025 17:01
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Политический поворот, который уже обсуждают на всех континентах. Белорусско-американские отношения – после двухдневных переговоров Президента Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула – входят в новую фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпископос: Трамп намерен изменить ошибочную политику санкций Байдена-2

Эксперты отмечают, что стратегия максимального давления и изоляции, которую проводили предыдущие администрации США, не только не дала результата, но и оказалась контрпродуктивной.

И вот что думает об этом один из ведущих американских аналитиков по Евразии – Марк Эпископос. Какие шаги предпринимает нынешний Белый дом и что значит снятие санкций для нормализации отношений?

Эпископос: Трамп намерен изменить ошибочную политику санкций Байдена-4

Марк Эпископос, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси (США):
Это очевидно, я думаю, Белому дому и другим людям в Вашингтоне, что политика максимального давления, политика изоляции, дипломатическая, экономическая, которую излагал еще президент Байден, не сработала. И она была хуже, чем неэффективной, она была контрпродуктивной. И президент Трамп, я думаю, исходит из того, что эта политика была ошибочной, и он намерен это поменять. И часть этих изменений – это формат, в котором будут сниматься санкции, как часть общей нормализации отношений.

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