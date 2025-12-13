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Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе

13 декабря 2025 16:58
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-2

В начале предстоящей недели очередная система контрастных фронтальных разделов принесет новую значительную порцию осадков. Снег, мокрый снег и дождь. Местами прогнозируется туман и гололед. На дорогах гололедица. 

Температура воздуха ночью в основном составит от -1 до -8. Максимальная температура воздуха днем ожидается от -3 по северо-востоку до +7 по юго-западу. В дальнейшем до конца недели прогнозируются преимущественно небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Преобладающая температура воздуха ночью от -5 до +3, максимальная днем 0...+5.

Подробный прогноз по областям страны:

Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-4
Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-5
Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-6
Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-7
Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-8
Мокрый снег, дождь и гололёд – новая порция осадков ждёт белорусов на неделе-9

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