Праздничный марафон «Наши дети» продолжает шествие по стране! Кто в зоне внимания?

15 декабря самый душевный марафон «Наши дети» начала свое праздничное путешествие по стране! А сегодня в канун Нового года мечты сотни ребятишек уже сбылись. Добрые дела не знают преград и каждый из нас может стать волшебником, убедитесь сами!
15 декабря самый душевный марафон «Наши дети» начала свое праздничное путешествие по стране! А сегодня в канун Нового года мечты сотни ребятишек уже сбылись. Добрые дела не знают преград и каждый из нас может стать волшебником, убедитесь сами!
Подарить счастливую улыбку и вкусные подарки учащиеся одной из столичных школ решили малышам из детского дома семейного типа.
Ольга Мозоль, директор средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:
Наша школа поучаствовала в ежегодном благотворительном проекте «Наши дети». Этот проект объединяет белорусов, дарит волшебство и сказку. В преддверии Нового года учащиеся 10-х классов, активисты БРСМ посетили дружную семью Кольцовых. Они вручили им особенные подарки.
В эти замечательные предпраздничные будни волонтеры, руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны уделяют внимание детям, которые так сильно нуждаются в заботе! Приезжают с гостинцами в интернаты и дома семейного типа, посещают приемные и многодетные семьи, заглядывают с сюрпризами в больницы и дома малютки.
Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Без внимания не остаются и другие категории детей. Это и наши талантливые, одаренные дети, которые достигли определенных успехов и в учебе, и в творческих состязаниях, которые имеют высокую гражданскую позицию, активные участники различных патриотических мероприятий. В рамках проекта будут проходить и различные мероприятия на республиканском уровне: и елка с участием главы государства и новогодний бал для нашей талантливой, одаренной молодежи и учащихся учреждений общего среднего образования во Дворце Независимости. В каждом регионе проходят свои елки на уровне председателей облисполкомов, новогодние балы на уровне райисполкомов.
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