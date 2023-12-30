Праздничный марафон «Наши дети» продолжает шествие по стране! Кто в зоне внимания?

15 декабря самый душевный марафон «Наши дети» начала свое праздничное путешествие по стране! А сегодня в канун Нового года мечты сотни ребятишек уже сбылись. Добрые дела не знают преград и каждый из нас может стать волшебником, убедитесь сами!

Подарить счастливую улыбку и вкусные подарки учащиеся одной из столичных школ решили малышам из детского дома семейного типа.

Ольга Мозоль, директор средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

Наша школа поучаствовала в ежегодном благотворительном проекте «Наши дети». Этот проект объединяет белорусов, дарит волшебство и сказку. В преддверии Нового года учащиеся 10-х классов, активисты БРСМ посетили дружную семью Кольцовых. Они вручили им особенные подарки.

В эти замечательные предпраздничные будни волонтеры, руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны уделяют внимание детям, которые так сильно нуждаются в заботе! Приезжают с гостинцами в интернаты и дома семейного типа, посещают приемные и многодетные семьи, заглядывают с сюрпризами в больницы и дома малютки.