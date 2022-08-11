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Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе

11 августа 2022 13:42
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Новости Беларуси. Минск в ожидании 955-летия. Каждый район ко Дню города готовит праздничную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Ленинском основной локацией для гуляний станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Здесь развернутся торговые ярмарки. Будет представлена продукция белорусских брендов, в том числе кондитерские и хладоизделия. Также организуют спортивные состязания и концерт, где выступят районные творческие коллективы, талантливая молодежь, учащиеся школ и гимназий. Празднования в районе начнутся уже в первых числах сентября.  

Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе-1

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:  
Празднование Дня города начнется своеобразным марафоном дел. Начиная с 3 сентября, первое мероприятие пройдет в Ленинском районе – это семейный праздник возле городского Дворца культуры – «Любимый город, тебе посвящается». Каждый день в районе будут проходить различные площадки, программы. Это и праздники дворов с концертными программами. В конце августа, где-то с 25-го числа, мы начнем украшать район к празднику города.  

Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе-4

Кроме того, в Ленинском районе появятся три тематических остановочных пункта: на улицах Маяковского, Свердлова и проспекте Рокоссовского. Их украсят историческими фотографиями о Минске. Сам праздник столицы отметят 10 сентября.  

# День города в Минске # общество # Виктор Довнар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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