Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе

Новости Беларуси. Минск в ожидании 955-летия. Каждый район ко Дню города готовит праздничную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Ленинском основной локацией для гуляний станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Здесь развернутся торговые ярмарки. Будет представлена продукция белорусских брендов, в том числе кондитерские и хладоизделия. Также организуют спортивные состязания и концерт, где выступят районные творческие коллективы, талантливая молодежь, учащиеся школ и гимназий. Празднования в районе начнутся уже в первых числах сентября.

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:

Празднование Дня города начнется своеобразным марафоном дел. Начиная с 3 сентября, первое мероприятие пройдет в Ленинском районе – это семейный праздник возле городского Дворца культуры – «Любимый город, тебе посвящается». Каждый день в районе будут проходить различные площадки, программы. Это и праздники дворов с концертными программами. В конце августа, где-то с 25-го числа, мы начнем украшать район к празднику города.