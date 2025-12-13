Детские партизанские чтения, посвящённые 80-летию Победы, прошли в Минске

Партизанское движение Беларуси – не просто страницы истории, а настоящая стратегическая сила, которая помогла сохранить страну в годы войны. Конференция «Партизанский архив» собрала школьников и молодых ученых из Беларуси и России, чтобы исследовать подвиги героев и обменяться уникальными документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники представили более десятка докладов о деятельности партизанских отрядов Великой Отечественной войны – людей, которые в годы оккупации сыграли ключевую роль в сохранении территориальной целостности страны и поддержании морального духа белорусов. Конференция – не просто урок истории. Это обмен опытом и идеями между молодыми исследователями, изучение архивных документов и редких материалов, чтобы память о партизанах жила в сердцах новых поколений. Как современные школьники воспринимают подвиг партизан и что нового удалось узнать о героях Великой Отечественной – узнала Валерия Горькая.

Биографию партизана Николая Киселева гимназистка Софья Кулинок знает в мельчайших деталях. Ушел на фронт добровольцем, воевал в составе 29-й стрелковой дивизии, участвовал в Вяземском сражении. Позже попал в плен, бежал, попал к партизанам. В 1942 году спас больше 200 евреев в Вилейском районе. Там родились и родные Софьи. Для восьмиклассницы подвиг героя имеет особое значение.

Софья Кулинок, учащаяся 8 класса Гимназии № 21 Минска:

Великая Отечественная война, на самом деле, это трагическая страница нашей истории. Однако эта война показала, на что готов народ, на какие подвиги он готов пойти, чтобы спасать свою Родину, свою страну. Если не передавать этого, никто не будет знать, что было в прошлом, никто не узнает, как мы пришли к тому, что мы имеем сейчас, почему мы сейчас живем под мирным небом, кто отдал за это свои жизни. Большую работу по вовлечению молодежи в изучение истории Республики-партизанки проводит Национальный архив Беларуси. Школьников приглашают на открытые уроки и лекции, организуют конференции. Учащиеся с интересом работают с архивными документами, к которым у них свободный и полный доступ.

Виктория Немкович, директор Гимназии № 21 Минска:

Мы видим плоды своего сотрудничества как в исследовательской деятельности наших учащихся, так и в плане поступления по целевому направлению наших детей на специальность «Архивное дело». Это важно для того, чтобы дети получали историческую правду. Ту правду, которая была на самом деле. Не та, которая кем-то выдумана и представлена в интернете, а та, которая подтверждена документально.