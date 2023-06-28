Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?
Давайте вспомним о главной патриотической молодежной акции этого лета «Поезд Памяти». В 2023 году она стала продолжительнее и масштабнее. О маршруте знаменитого локомотива поговорим сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Виктором Довнаром, начальником главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь.
Сколько стран участвует в акции «Поезд Памяти»?
Юлия Самусенко, ведущая:
В нынешнем году решением президентов Беларуси и России проект получил статус мероприятия Союзного государства. Расскажите, сколько-стран участниц? Кто стал обладателем счастливого билета?
Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:
В этом году акция «Поезд Памяти» проходит уже во второй раз. В прошлом году был первый поезд, который стартовал. В этом году география стран-участниц расширилась. Это дети из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана.
Юрий Царев, ведущий:
География ширится, а ширятся ли маршруты? Какие места удалось посетить?
Виктор Довнар:
В этом году «Поезд Памяти» расширен. 18 дней будет «Поезд Памяти» находиться в пути, вернее уже находится. Сегодня, 28 июня, поезд находится в Самаре.
Какие мероприятия запланированы по маршруту следования?
Юрий Царев:
Как вы думаете, тем, кто путешествует в этом «Поезде Памяти», у них есть какая-то своя атмосфера? Ведь это не просто приезд в какой-то город, наверное, еще сопутствующие мероприятия, которые происходят по маршруту следования.
Виктор Довнар:
Да, посещая на протяжение всего маршрута 14 городов, 6 из них – это Беларусь, 8 – Россия. Дети не только знакомятся с историей тех городов, но и принимают участие, посещая те памятные места, которые связаны с историей Великой Отечественной войны, всем героическим подвигам наших дедов, прадедов, которые были в те страшные годы. Тот мир на примере истории ВОВ, детям показывается тот героический подвиг, который был совершен этими героическими людьми.
Какая крайняя точка этого путешествия?
Юлия Самусенко:
У нас есть информация, что в этом году акция продлена. И продлится она до 6 июля. Какая крайняя точка этого незабываемого путешествия?
Виктор Довнар:
Да, акция продлена. 3 июля будет поезд находиться в Минске, дети будут принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Беларуси. А затем поезд убывает в Москву, там будет находиться еще два дня. И ребята познакомятся уже с историей, героическим подвигом Москвы.
Какие сюрпризы ждут участников?
Юрий Царев:
Вы уже упомянули, что ребята будут посещать очень памятные и знаковые места наши исторические и в Беларуси, и в России. Наверное, участников маршрута ожидают еще какие-то сюрпризы. Все выдавать не стоит, но расскажите парочку.
Виктор Довнар:
Ребята уже по ходу маршрута познакомятся и с историческими местами, также у них будут организованы экскурсионные маршруты. Те знаменитые достопримечательности России и Беларуси, буквально в выходные дни ребята посещали Санкт-Петербург. Они и Петергоф посетили, и Дворцовую площадь. 3 июля участников «Поезда Памяти» в 23 часа ждет большой сюрприз. Именно персональный сюрприз для участников, но раскрывать все карты не буду. На площади Победы для них будет что-то неожиданное.
В чем заключается ключевая идея проекта?
Юлия Самусенко:
В чем заключается ключевая идея проекта?
Виктор Довнар:
Ключевая идея проекта заключается в том, чтобы ребятам показать ту историю, которая объединяет наши два братских народа и народы всех постсоветских стран. СССР пережил в то время тяжелое горе. Как бы ни менялся сейчас мир, ребятам нужно показать и сохранить ту память о годах ВОВ. В этом году неспроста взят такой возраст – 15-17 лет, это в основном учащиеся 10-х классов, которые уже осознают то, что происходит и в историческом, и в политическом смысле слова в мире. Поэтому ребята осознают и по тем отзывам, которые уже идут в Telegram-канале, там ребята оставляют свои отзывы, ведут блоги. Ребятам этот проект очень нужен. Он им очень интересен, ведь ребята не только познают историю, но и обретают новых друзей. Из тех первых отзывов, которые они оставляют в Telegram-канале «Поезда Памяти», видно, что они сдружились. И уже сейчас говорят: хотя вроде середина проекта, как мы будем жить друг без друга.
Юрий Царев:
Тот, кто не помнит историю, у того нет будущего. И когда наше поколение бережно получает историю в свои руки, когда может воочию убедиться в том, что сохранили их родители, их деды, которые создали историю, родители, которые сохранили. Возможно, точно так же передадут эту историю своим детям. Поэтому «поезд Памяти» – это великое дело. Здорово, что такая инициатива появилась, она продолжается.