Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?

Давайте вспомним о главной патриотической молодежной акции этого лета «Поезд Памяти». В 2023 году она стала продолжительнее и масштабнее. О маршруте знаменитого локомотива поговорим сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Виктором Довнаром, начальником главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь. Сколько стран участвует в акции «Поезд Памяти»? Юлия Самусенко, ведущая:

В нынешнем году решением президентов Беларуси и России проект получил статус мероприятия Союзного государства. Расскажите, сколько-стран участниц? Кто стал обладателем счастливого билета?

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:

В этом году акция «Поезд Памяти» проходит уже во второй раз. В прошлом году был первый поезд, который стартовал. В этом году география стран-участниц расширилась. Это дети из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Юрий Царев, ведущий:

География ширится, а ширятся ли маршруты? Какие места удалось посетить? Виктор Довнар:

В этом году «Поезд Памяти» расширен. 18 дней будет «Поезд Памяти» находиться в пути, вернее уже находится. Сегодня, 28 июня, поезд находится в Самаре. Какие мероприятия запланированы по маршруту следования? Юрий Царев:

Как вы думаете, тем, кто путешествует в этом «Поезде Памяти», у них есть какая-то своя атмосфера? Ведь это не просто приезд в какой-то город, наверное, еще сопутствующие мероприятия, которые происходят по маршруту следования. Виктор Довнар:

Да, посещая на протяжение всего маршрута 14 городов, 6 из них – это Беларусь, 8 – Россия. Дети не только знакомятся с историей тех городов, но и принимают участие, посещая те памятные места, которые связаны с историей Великой Отечественной войны, всем героическим подвигам наших дедов, прадедов, которые были в те страшные годы. Тот мир на примере истории ВОВ, детям показывается тот героический подвиг, который был совершен этими героическими людьми.

Какая крайняя точка этого путешествия? Юлия Самусенко:

У нас есть информация, что в этом году акция продлена. И продлится она до 6 июля. Какая крайняя точка этого незабываемого путешествия? Виктор Довнар:

Да, акция продлена. 3 июля будет поезд находиться в Минске, дети будут принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Беларуси. А затем поезд убывает в Москву, там будет находиться еще два дня. И ребята познакомятся уже с историей, героическим подвигом Москвы. Какие сюрпризы ждут участников? Юрий Царев:

Вы уже упомянули, что ребята будут посещать очень памятные и знаковые места наши исторические и в Беларуси, и в России. Наверное, участников маршрута ожидают еще какие-то сюрпризы. Все выдавать не стоит, но расскажите парочку. Виктор Довнар:

Ребята уже по ходу маршрута познакомятся и с историческими местами, также у них будут организованы экскурсионные маршруты. Те знаменитые достопримечательности России и Беларуси, буквально в выходные дни ребята посещали Санкт-Петербург. Они и Петергоф посетили, и Дворцовую площадь. 3 июля участников «Поезда Памяти» в 23 часа ждет большой сюрприз. Именно персональный сюрприз для участников, но раскрывать все карты не буду. На площади Победы для них будет что-то неожиданное. В чем заключается ключевая идея проекта? Юлия Самусенко:

В чем заключается ключевая идея проекта?