В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену

Новости Беларуси. Реконструкция, капитальный ремонт и переоснащение медучреждений. В Ленинском районе активно развивается сфера здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, уже завершили разработку проекта детской поликлиники в Лошице. Она рассчитана на 480 посещений за смену. Здание будет семиэтажным. Строительство запланировано на 2023 год. Также в перспективе – модернизация 18-й городской поликлиники, которая находится в Серебрянке.

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:

Модернизация 18-й городской поликлиники, расположенной в микрорайоне Серебрянка. На сегодня проект также разрабатывается. Он будет проходить экспертизу в 2023 году. Реконструкция планируется в 2024 году.