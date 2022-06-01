В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену

Новости Беларуси. Реконструкция, капитальный ремонт и переоснащение медучреждений. В Ленинском районе активно развивается сфера здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Реконструкция, капитальный ремонт и переоснащение медучреждений. В Ленинском районе активно развивается сфера здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, уже завершили разработку проекта детской поликлиники в Лошице. Она рассчитана на 480 посещений за смену. Здание будет семиэтажным. Строительство запланировано на 2023 год. Также в перспективе – модернизация 18-й городской поликлиники, которая находится в Серебрянке.
Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
Модернизация 18-й городской поликлиники, расположенной в микрорайоне Серебрянка. На сегодня проект также разрабатывается. Он будет проходить экспертизу в 2023 году. Реконструкция планируется в 2024 году.
Также в конце 2021 года завершился капремонт в 6-й поликлинике, которая сейчас представляет собой современное медучреждение с высококачественным оборудованием. Всего в Ленинском районе насчитывается 11 учреждений здравоохранения.