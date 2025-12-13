В Варшаве, похоже, нашли исполнителей для реализации собственных оборонных амбиций. Рытье траншей, установка колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений на границе с Беларусью и Калининградской областью планируют поручить солдатам бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что уже с предстоящей весны несколько десятков немецких военнослужащих приступят к укреплению приграничных районов в рамках оборонного проекта «Восточный щит». Завершить все работы предполагается к 2028 году. При этом польская сторона сохраняет для себя удобную политическую позицию: ключевые решения принимаются в Варшаве, тогда как ответственность за присутствие иностранных военных фактически ложится на Берлин.

Подобная схема используется не впервые. Германия уже длительное время играет заметную роль в обеспечении польской безопасности. В районе Жешува размещены немецкие зенитно-ракетные комплексы, авиация Люфтваффе базируется всего в 60 километрах от Калининграда, параллельно ведется строительство новых оборонных предприятий концерна Rheinmetall. Теперь в этом списке добавилось развитие наземной оборонной инфраструктуры.