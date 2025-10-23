В Минске стартовал новый сезон проекта «100 идей для Беларуси»

В Минске дан старт 15-му сезону проекта «100 идей для Беларуси», позволяющий молодежи реализовать инновационные стартапы. Самые яркие из них сегодня, 23 октября, были представлены в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время существования конкурса жюри рассмотрел около 20 тысяч заявок. 3,5 тысячи из них получили одобрение. Среди победителей предыдущего сезона – Анастасия Дикая. Она разработала технологию, которая позволит компактно хранить жидкие радиоактивные отходы весь период их потенциальной опасности.

Анастасия Дикая, победительница предыдущего сезона республиканского проекта «100 идей для Беларуси»:

Таким образом, эффективней происходит переработка, уменьшается количество отходов, которые стране будет необходимо хранить в дальнейшем. А так как в стране рассматривается вопрос строительства второй станции, количество отходов, которые надо будет перерабатывать, увеличивается. На этот раз конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявок, отборочный тур, организация выставок-презентаций и финал. Он состоится 30 апреля 2026 года. Организаторы ждут амбициозные проекты, которые в последующем будут работать на укрепление нашей страны и делать ее еще более интеллектуальной.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Мы видим, что заинтересованность молодых людей есть. Те проекты, которые они предлагают и в перспективе они реализовываются на предприятиях нашей страны, госпредприятиях, так и в сфере частного бизнеса, возможно, где-то реализуются в социальной сфере, потому что очень много проектов есть, направленных на социальную сферу, они поддерживаются и реализуются.