Германии предрекли 15 лет экономического кризиса

В Германии звучат все более тревожные предупреждения о долгосрочном экономическом спаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты Института экономических исследований прогнозируют стране еще 15 лет стагнации – сценарий, с которым ФРГ еще не сталкивалась. Причины для таких опасений уже очевидны. В 2025 году рост ВВП едва достигает всего одной, в лучшем случае – двух десятых процента. А это фактически означает остановку экономики. Прежняя модель, когда рост обеспечивался занятостью и налоговыми поступлениями, работать перестала.

Слабым звеном остается промышленность: объемы производства по-прежнему почти на 9 % ниже уровня 2023 года. На этом фоне ожидается около 24 тысяч корпоративных банкротств, под угрозой – до 300 тысяч рабочих мест. Социальная система страны тоже испытывает давление: уровень безработицы может вскоре достичь 6 %, а расходы на пенсии и здравоохранение продолжают расти без источников покрытия. Экономисты называют такую ситуацию «финансовой ловушкой», угрожающей стабильности всей страны.