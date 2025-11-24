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Новости по тегу #Виктор Ананич

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совете Республики
24 ноября 2025 17:03

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совете Республики

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции
27 октября 2025 17:01

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции

«Доступная медпомощь с Беларусбанком» – 12 спецавтомобилей переданы в учреждения здравоохранения страны
15 сентября 2025 18:21

«Доступная медпомощь с Беларусбанком» – 12 спецавтомобилей переданы в учреждения здравоохранения страны

О доверии к национальной валюте и соцпроектах для самых маленьких белорусов – разговор с Виктором Ананичем
24 августа 2025 14:37

О доверии к национальной валюте и соцпроектах для самых маленьких белорусов – разговор с Виктором Ананичем

Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре
24 августа 2025 14:14

Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре

Руководство ведущих банков страны возложило цветы к монументу в Острошицком Городке
02 июля 2025 17:22

Руководство ведущих банков страны возложило цветы к монументу в Острошицком Городке

Развитие финансового сотрудничества! «Беларусбанк» стал полноправным участником Межбанковского объединения ШОС
06 июня 2025 12:18

Развитие финансового сотрудничества! «Беларусбанк» стал полноправным участником Межбанковского объединения ШОС

«Беларусбанк» получил статус полноправного участника Межбанковского объединения ШОС
05 июня 2025 17:33

«Беларусбанк» получил статус полноправного участника Межбанковского объединения ШОС

В преддверии 80-летия Великой Победы «Беларусбанк» передал сельским школам 6 новых автобусов
05 мая 2025 19:01

В преддверии 80-летия Великой Победы «Беларусбанк» передал сельским школам 6 новых автобусов

«Путь к профессии с Беларусбанком» – Иванец и Ананич подписали соглашение о реализации совместного проекта
12 марта 2025 19:05

«Путь к профессии с Беларусбанком» – Иванец и Ананич подписали соглашение о реализации совместного проекта

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения
11 января 2025 18:48

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения

Новогоднее чудо от Беларусбанка! Как в организации исполняют детские мечты?
24 декабря 2024 19:06

Новогоднее чудо от Беларусбанка! Как в организации исполняют детские мечты?