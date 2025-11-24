Новости по тегу #Виктор Ананич

Глава государства дал поручение пересмотреть проект, чтобы программа была качественной, действенной и без прожектерства.
Председатель Совета Республики встретилась с зарубежной делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция-Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики.
Ключи от новых медицинских автомобилей, полностью оборудованных для оказания экстренной помощи и безопасной транспортировки маломобильных пациентов, сегодня получили главврачи учреждений здравоохранения.
Гость программы «Сенат» – член Совета Республики, председатель Правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктор Ананич.
Он работает по защите средств, в том числе средств клиентов. Наши сотрудники в круглосуточном режиме наблюдают за всеми операциями, которые происходят в системе.
Почтить память воинов-освободителей собралось руководство Нацбанка во главе с Романом Головченко. Как отметил руководитель ведущего финансового учреждения страны, это место святое, символичное, пропитано насквозь исторической памятью и настоящим героизмом.
Это подтверждает курс нашей страны на укрепление позиций в евразийском экономическом пространстве.
Это подтверждает курс нашей страны на укрепление позиций в евразийском экономическом пространстве.
Благодаря проекту «В школу с Беларусбанком» учащиеся из самых удаленных уголков страны смогут быстро и безопасно добираться до своих учебных заведений.
Министр образования и председатель правления Беларусбанка договорились о создании в течение года модернизированного центра подготовки ветеринаров в Смиловичском аграрном колледже.
Финансовое учреждение всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Таким образом, Беларусбанк вносит вклад в реализацию политики в области устойчивого развития регионов и поддерживает белорусов, живущих в сельской местности.
«Елки желаний» Беларусбанка – это часть проекта «Наши дети». В ней участвуют детки из многодетных семей, оставшиеся без мамы и папы, с ограничениями по здоровью и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Сегодня Дед мороз и Снегурочка вручили ребятам то, о чем они так давно мечтали.
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