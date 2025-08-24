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Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре

24 августа 2025 14:14
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В условиях растущих угроз кибермошенничества защита клиентов становится основным приоритетом для белорусских банков. Финансовые учреждения внедряют широкий спектр мер, направленных на защиту денежных средств и укрепление доверия пользователей к онлайн-сервисам. Важную роль в этом процессе играет повышение осведомленности клиентов, а также применение инновационных решений, что является ключевым фактором успешной защиты в эпоху цифровизации.

Это и не только обсудили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, председателем Правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктором Ананичем.

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Сейчас многие банковские сервисы находятся в интернете, а деньги – на карточках, и большинство финансовых операций можно провести в телефоне. Насколько хорошо защищены денежные средства клиентов в вашем банке?

Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре-2

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Создан киберцентр, который работает по защите средств, в том числе средств клиентов. Наши сотрудники в круглосуточном режиме наблюдают за всеми операциями, которые происходят в системе «Беларусбанк». То есть система выстроена.

Но вы слышите о том, что мошенники меняют схемы. Постоянно они находят какие-то подходы к нашим людям. И мы постоянно тоже совершенствуемся. Мы очень много мероприятий проводим совместно с правоохранительными органами. Участвуем в общей программе по защите средств граждан. Национальный банк очень много проводит работы, но сами граждане должны чувствовать ситуацию, не поддаваться на различного рода уловки.

Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре-4

Виктор Ананич:
Мы на сайтах у себя публикуем, какие могут быть подходы, какие могут быть операции. Мы говорим о том, что никогда работник банка не звонит. Только придя в банк, вы получите правильную консультацию и ответ на вопрос, который вам необходим. То есть многое зависит от самих граждан.

Но в банке делается очень много. В том числе вводятся ограничения, лимиты на снятие крупных сумм. Тем не менее нужно очень осторожно откликаться на телефонные звонки, на какие-то еще призывы самим гражданам.

Подробнее смотрите в видео.

# Экономика # Интернет-мошенничество # Деньги # Интервью # Виктор Ананич

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