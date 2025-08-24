Деньги банковских клиентов защищены от мошенников? Виктор Ананич рассказал о созданном киберцентре

В условиях растущих угроз кибермошенничества защита клиентов становится основным приоритетом для белорусских банков. Финансовые учреждения внедряют широкий спектр мер, направленных на защиту денежных средств и укрепление доверия пользователей к онлайн-сервисам. Важную роль в этом процессе играет повышение осведомленности клиентов, а также применение инновационных решений, что является ключевым фактором успешной защиты в эпоху цифровизации. Это и не только обсудили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, председателем Правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктором Ананичем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Сейчас многие банковские сервисы находятся в интернете, а деньги – на карточках, и большинство финансовых операций можно провести в телефоне. Насколько хорошо защищены денежные средства клиентов в вашем банке?

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Создан киберцентр, который работает по защите средств, в том числе средств клиентов. Наши сотрудники в круглосуточном режиме наблюдают за всеми операциями, которые происходят в системе «Беларусбанк». То есть система выстроена. Но вы слышите о том, что мошенники меняют схемы. Постоянно они находят какие-то подходы к нашим людям. И мы постоянно тоже совершенствуемся. Мы очень много мероприятий проводим совместно с правоохранительными органами. Участвуем в общей программе по защите средств граждан. Национальный банк очень много проводит работы, но сами граждане должны чувствовать ситуацию, не поддаваться на различного рода уловки.